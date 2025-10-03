Egipto sobre la propuesta de Hamás: “Este paso debe abrir camino a un alto el fuego y un proceso de paz integral”

Itongadol.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto emitió un comunicado en el que expresó su respaldo a la declaración publicada por Hamás en respuesta al plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

En el comunicado, Egipto destacó que este paso debe complementarse con esfuerzos árabes, regionales e internacionales orientados a un proceso de negociación serio que permita finalizar el conflicto y reconstruir Gaza, garantizando que los palestinos puedan permanecer en su tierra.

«Esperamos que este desarrollo positivo lleve a todas las partes a aprovechar este impulso, proporcionar ayuda humanitaria a través de los mecanismos de la ONU sin restricciones, y liberar a rehenes y prisioneros como etapa previa hacia un proceso de paz integral», afirmó el ministerio.

Egipto subrayó además que la negociación de los detalles y mecanismos necesarios, dentro de una visión estratégica, debe conducir a la implementación sobre el terreno de un marco político que posibilite la solución de dos estados y promueva la paz y la seguridad en la región.

Finalmente indicaron su intención de coordinar con naciones árabes e islámicas, Estados Unidos, Europa y la comunidad internacional para alcanzar un alto el fuego permanente, aliviar el sufrimiento del pueblo palestino y avanzar en la reconstrucción de Gaza.