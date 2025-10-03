Qatar respalda el acuerdo de Hamás «y reafirma su apoyo a un alto el fuego»

Itongadol.- El Estado de Qatar celebró el anuncio de Hamás sobre su aceptación del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su disposición a liberar a todos los rehenes en el marco del intercambio previsto por la propuesta, según un comunicado de Majed Al Ansari, ministro y portavoz oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“El Estado de Qatar acoge con satisfacción el anuncio de Hamás de su acuerdo con el plan del presidente Trump y su disposición a liberar a todos los rehenes como parte del marco de intercambio esbozado en el plan.”, señaló Al Ansari, reafirmando el apoyo del país a las declaraciones de Trump que llaman a un alto el fuego inmediato.

“También reafirmamos nuestro apoyo a las declaraciones del presidente en las que pide un alto el fuego inmediato para facilitar la liberación segura y rápida de los rehenes, y para lograr resultados rápidos que pongan fin al derramamiento de sangre de los palestinos en la Franja de Gaza.”, agregó.

Además, Qatar indicó que ha comenzado a trabajar con sus socios en la mediación, la República Árabe de Egipto, en coordinación con Estados Unidos, “continuar las conversaciones sobre el plan con el fin de garantizar un camino hacia el fin de la guerra.”, explicó Al Ansari.

Con estas declaraciones, Qatar se posiciona como un actor clave en la coordinación regional para implementar el plan de Trump, cuyo objetivo central es poner fin al conflicto en Gaza y garantizar la liberación de los rehenes.