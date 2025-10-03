A dos años del ataque terrorista de Hamas contra Israel, DNEWS estrena el documental “7.10 Sur Rojo”

El film podrá verse en la señal latinoamericana de noticias tras su presentación en el prestigioso festival de Cannes, el estreno en el BAFICI y su paso por los cines argentinos. La producción de la Fundación Norma y Leo Werthein llama a la reflexión sobre los límites de la violencia y el derecho a la memoria, la tolerancia y la convivencia entre los pueblos

Itongadol.- A dos años del ataque terrorista perpetrado por Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, la señal latinoamericana de noticias DNEWS emitirá “7.10 Sur Rojo”, una impactante película documental que relata la barbarie del atentado, con testimonios de sobrevivientes, y es un llamado a la reflexión sobre la necesidad de la convivencia en paz.

Coproducida por la Fundación Norma y Leo Werthein (FNLW) y Aleph Media y dirigida por el cineasta argentino Uriel Sokolowicz, “7.10 Sur Rojo” utiliza una narrativa innovadora con el objetivo de preservar la memoria de las víctimas y de aquellos que, incluso después de más de dos años permanecen como rehenes de los terroristas.

7.10 Sur Rojo se podrá ver el lunes 6 de octubre, a las 22:00, a través de DNEWS, la señal de noticias presente en los canales 700 y 1700 HD de DIRECTV para Latinoamérica, en DGO, y también está disponible en la grilla de Telecentro (canal 22), Flow (canal 570) y Claro TV (canal 514).

La película documental reúne testimonios de sobrevivientes, familiares de víctimas y especialistas, revelando los horrores enfrentados por civiles israelíes. La narrativa, construida a partir de imágenes reales, audios originales y una mirada sensible sobre las consecuencias del conflicto, invita al público a reflexionar sobre los límites de la violencia y el derecho a la memoria, la tolerancia y la convivencia entre los pueblos.