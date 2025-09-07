Israel demolió un gran túnel de Hamás en la ciudad de Gaza

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) afirmaron que recientemente demolieron un túnel de Hamás de cientos de metros de longitud en el barrio de Zeitoun, en la ciudad de Gaza, adjuntando un video de la operación.

Además, las IDF detallaron que el túnel fue localizado durante las operaciones de la Brigada Nahal en la zona.

Según el ejército israelí, el túnel contaba con una sala que era utilizada por las fuerzas de la organización terrorista palestina en Zeitoun para coordinar ataques.

Las IDF explicaron que la infraestructura subterránea formaba parte de la extensa red de túneles de Hamás, conocida popularmente en Israel como “el metro de Gaza”.

Esta red fue descripta en múltiples ocasiones por las autoridades militares del Estado judío como una de las principales amenazas estratégicas, ya que permite a los terroristas palestinos moverse sin ser detectados, almacenar armas y planear ofensivas contra comunidades israelíes cercanas a la Franja.

Asimismo, las IDF remarcaron que la destrucción del túnel es parte de un esfuerzo más amplio por neutralizar la capacidad operativa de Hamás en el enclave costero palestino.

En este marco, señalaron que las unidades de combate continúan realizando incursiones selectivas en barrios como Zeitoun y Shejaiya, donde se sospecha que aún existen infraestructuras subterráneas activas.

De acuerdo con la versión israelí, el hallazgo del túnel se produjo tras semanas de trabajo de inteligencia y recopilación de datos de campo.

Fuentes palestinas, por su parte, acusaron a Israel de intensificar sus operaciones en áreas densamente pobladas, lo que incrementa el riesgo para los civiles.

En la misma línea, diversas organizaciones locales denunciaron que los bombardeos previos a la demolición del túnel provocaron daños significativos en viviendas cercanas.

Finalmente, el Ministerio de Salud en Gaza, controlado por Hamás, informó que varias familias tuvieron que ser evacuadas, aunque no detalló cifras exactas de víctimas. La información no pudo ser verificada de forma independiente debido a las restricciones de acceso impuestas en la zona.