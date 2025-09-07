Israel atacó otro rascacielos de la ciudad de Gaza luego de emitir avisos de evacuación

Itongadol.- La Fuerza Aérea Israelí (IAF, por sus siglas en inglés) bombardeó recientemente un rascacielos de la ciudad de Gaza que, según las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), era utilizado por Hamás, tras emitir múltiples avisos para que los civiles abandonaran la zona antes del ataque previsto.

Además, las IDF advirtieron que Hamás ‘‘instaló medios de recopilación de información’’ en el edificio al-Ru’ya y ‘‘colocó puestos de observación para vigilar la ubicación de las tropas de las IDF en la zona’’.

En la misma línea, las IDF afirmaron que los operativos de la organización terrorista palestina también colocaron numerosos artefactos explosivos cerca del edificio como parte de los preparativos para la ofensiva militar en la ciudad de Gaza.

Antes del ataque, las IDF remarcaron que emitieron dos advertencias de evacuación.

Asimismo, las IDF sostuvieron que la operación fue planificada con el objetivo de minimizar víctimas civiles, insistiendo en que se realizaron “llamadas telefónicas, mensajes de texto y lanzamientos de panfletos” para garantizar que los residentes abandonaran el lugar.

Con respecto al ataque, la IAF hizo hincapié en que se realizó después de que se confirmara la evacuación de la mayoría de los ocupantes.

Fuentes locales en Gaza, por su parte, aseguraron que varias familias perdieron sus hogares como consecuencia de la destrucción del rascacielos.

En ese sentido, los testigos indicaron que la explosión causó importantes daños en comercios y viviendas colindantes, lo que generó escenas de caos en las calles adyacentes.

Este ataque se suma a una serie de bombardeos recientes contra infraestructuras que Israel acusa de estar vinculadas a Hamás. Las IDF argumentaron que estos edificios son utilizados como centros de mando y control, pero grupos palestinos denuncian que se trata de un castigo colectivo contra la población civil.