El rey de Jordania se opuso a cualquier intento israelí de anexionar Cisjordania

Por M S
El rey Abdullah II de Jordania reafirmó este domingo su ‘‘rechazo absoluto’’ a cualquier intento de Israel de anexionar Cisjordania, durante una visita a los Emiratos Árabes Unidos.

Así lo confirmó el Palacio Real jordano, detallando que Abdullah reitera ‘‘el rechazo absoluto de Jordania a cualquier medida israelí destinada a anexionar Cisjordania y obligar a los palestinos a marcharse’’.

El mensaje se produce después de que varios funcionarios israelíes sugirieran que Jerusalem podría proceder a la anexión de grandes extensiones del territorio en respuesta a las medidas de los gobiernos occidentales para reconocer la condición de Estado palestino este mes.

Además, el monarca jordano rechazó cualquier plan para desplazar a los palestinos de la Franja de Gaza o separar los dos territorios palestinos.

Por su parte, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, se sumó a Abdullah para expresar su oposición a los planes israelíes de ampliar los asentamientos en Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967.

Ambos mandatarios también rechazaron ‘‘los planes israelíes destinados a perpetuar la ocupación de Gaza y ampliar el control militar’’.

Previamente, a comienzos de la semana pasada, los Emiratos Árabes Unidos advirtieron que la anexión sería una ‘‘línea roja’’.

