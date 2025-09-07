Un dron de los Hutíes evade las defensas aéreas israelíes y se estrella contra el aeropuerto de Eilat

Itongadol.- Un avión no tripulado (UAV) lanzado este domingo por los rebeldes Hutíes de Yemen eludió las defensas aéreas israelíes y se estrelló contra la terminal del aeropuerto de Ramon, en la ciudad meridional israelí de Eilat.

Así lo confirmaron las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) señalando que estaban investigando por qué no se había detectado la aeronave cargada de explosivos.

Como consecuencia del impacto y por la metralla de la explosión, un hombre de 63 años resultó levemente herido, según informó el Servicio Nacional de Emergencias de Israel (Magen David Adom, MDA)

El hombre, junto con una mujer que se cayó mientras escapaba del lugar, fue trasladado al centro médico Yoseftal de Eilat para recibir tratamiento. Además, el MDA detalló que otras personas necesitaron tratamiento por ansiedad aguda.

El vehículo aéreo no tripulado impactó en la terminal de pasajeros del aeropuerto de Eilat, causando daños, según las autoridades aeroportuarias.

Las imágenes del lugar mostraban cristales rotos y escombros en la zona donde se revisa el equipaje, mientras que una espesa nube de humo negro se elevaba sobre la terminal y se podía ver a la gente corriendo para ponerse a cubierto.

Sin embargo, no se activaron las sirenas aéreas en la ciudad.

Aparentemente, una investigación preliminar de la Fuerza Aérea Israelí (IAF) determinó que el UAV no fue detectado antes de impactar en el aeropuerto, por lo que no sonaron las sirenas.

Las IDF, por su parte, afirmaron que el incidente estaba siendo investigado y que ‘‘se están examinando los detalles’’.

Tras el ataque, el Estado judío cerró brevemente el espacio aéreo sobre el aeropuerto tras el ataque.

‘‘Se suspendieron los despegues y aterrizajes en Ramon. La autoridad aeroportuaria está trabajando para restablecer las operaciones lo antes posible’’, expresó la Autoridad Aeroportuaria Israelí (IAA) en un comunicado inicial.

Varias horas después, la IAA anunció que el aeropuerto de Ramon había reanudado plenamente sus operaciones, tanto de despegue como de aterrizaje.

El lanzamiento de los UAV el domingo se produjo en medio de una ola de ataques con misiles y drones Hutíes durante las últimas dos semanas, tras el asesinato por parte de Israel del primer ministro hutí Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi y múltiples miembros de su gabinete en un ataque en Yemen.

Los Hutíes, cuyo lema es Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel [y] maldición sobre los judíos’’, comenzaron a atacar a Israel y al tráfico marítimo en noviembre de 2023, un mes después de la masacre de Hamás del 7 de octubre que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

Los rebeldes de Yemen, que cuentan con el apoyo de Irán, cesaron brevemente sus ataques cuando se alcanzó un alto el fuego entre Israel y Hamás en enero de 2025.

Para entonces, habían lanzado más de 40 misiles balísticos y docenas de drones de ataque y misiles de crucero contra Israel, incluido un dron que mató a un civil e hirió a varios más en Tel Aviv en julio de 2024, lo que provocó el primer ataque de Israel en Yemen.

Desde el 18 de marzo, cuando las IDF reanudaron su ofensiva contra Hamás en el enclave costero palestino, los Hutíes lanzaron 80 misiles balísticos y al menos 31 drones contra Israel, varios de los cuales no alcanzaron su objetivo.

En respuesta, el Estado judío atacó 16 veces a los Hutíes en Yemen, situado a unos 1800 kilómetros de distancia.