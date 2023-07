Israel confirma oficialmente: investigadora secuestrada en Iraq por milicia pro iraní

Itongadol.- El sitio web de Cardle publicó este miércoles que la investigadora israelí Elizabeth Tsurkov, estudiante de doctorado en la Universidad de Princeton en Estados Unidos, desapareció en marzo pasado en Bagdad durante una visita a Irak y actualmente se desconoce su paradero.

El sitio web cita rumores de que la joven desapareció durante una visita a la ciudad de Basora, en el sur de Irak, sin embargo, según la información que se hace eco el portal, fue secuestrada de una casa en el barrio Karada de Bagdad el 26 de marzo.

Altos funcionarios de seguridad iraquíes señalaron al sitio web que «los secuestradores de Tsurkov vestían uniformes oficiales de los servicios de seguridad iraquíes». Desde entonces, se informa, no se brindó información respecto a su ubicación actual.

En los primeros días después de su desaparición, aparecieron reportes en Bagdad sobre el secuestro de una «mujer rusa que poseía además ciudadanía estadounidense», quien podría ser Tsurkov.

