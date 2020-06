Israel advierte a los palestinos: “Sin coordinación en seguridad, no permitiremos traslado de fuerzas palestinas”

Itongadol.- Israel informó a la Autoridad Palestina (AP) que sin una coordinación en materia de seguridad no permitirá movilizar y transportar tropas armadas de un lugar a otro, según consignó la emisora estatal Kan.

La medida es válida incluso para conflictos entre familias o todo tipo de problemática en los pueblos palestinos.

Como resultado de la medida la Guardia de Fronteras israelí detuvo una traffic que transportaba personal de las fuerzas de seguridad palestinas que iban desarmados y sin uniforme. Los mismos fueron liberados a los pocos minutos tras haber sido chequeadas sus cédulas de identidad.

Israel aun intenta determinar sobre que hacerr, en el caso de que, por ejemplo, Abu Mazen decida partir de Ramallah hacia el extranjero sin coordinación con Israel, ya que hasta la fecha la caravana de vehículos que lo acompaña cuenta con cutodia por parte de las FDI y la Policía israelí.

La coordinación civil tampoco se lleva a cabo entre las partes, pero no tiene consecuencias en hechos humanitarios, es decir, traslado de personas que necesitan tratamiento médico, comerciantes y trabajadores.

Otra pregunta que surge a raíz de la nueva realidad creada desde que Abu Mazen anunció el retiro de la coordinación de seguridad y asuntos civiles con Israel es sobre quién financiará el tratamiento médico de un palestino trasladado a un hospital israelí sin coordinación con Ramallah y sin que haya alcanzado algún compromiso sobre la cobertura de la atención.

Israel decidió que por ahora no impondrá sanciones a la Autoridad Palestina por su decisión de detener la coordinación en materia de seguridad y civil, siempre y cuando los organismos palestinos no impidan que las FDI entren en ciudades y pueblos. Aun así, en las últimas semanas no se registraron incidentes entre las partes y, según indicó el periodista israelí Gal Berger, desde el Ejército de Israel decidieron bajar un cambio a fin de evitar fricciones con las fuerzas palestinas. Los ingresos a pueblos palestinos quedaron limitados a caso donde sea realmente necesario. Incluso se ha cancelado varios operativos militares.

Las fuerzas de seguridad palestinas también hicieron lo propio a fin de evitar fricciones innecesarias tanto como sea posible. Cuando tropas israelíes ingresan a pueblos palestinos para realizar arrestos, los palestinos abandonan la zona.