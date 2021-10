Itongadol.- A pesar de las duras sanciones que paralizan su economía, Irán no tiene prisa por volver al acuerdo nuclear de 2015 debido a que Teherán cree que más tiempo equivale a más influencia dado el crecimiento exponencial de su programa nuclear.

Las potencias occidentales llevan semanas tratando de obtener la respuesta de Teherán a una pregunta: cuándo volverá la República Islámica a las conversaciones nucleares que están en suspenso desde junio. La respuesta de Irán ha sido vaga y sencilla: «pronto».

Según funcionarios y analistas, detrás del retraso de Teherán se esconde un intento de obtener más concesiones cuando se reanuden las negociaciones, entre otras cosas mediante el avance de su programa de enriquecimiento de uranio, una posible vía para la fabricación de una bomba nuclear.

Irán ha negado desde hace tiempo que quiera convertir la energía nuclear en un arma.

Las conversaciones, cuyo objetivo es que tanto Washington como Teherán vuelvan a cumplir el pacto nuclear de 2015 destinado a frenar el programa de enriquecimiento iraní, se suspendieron en junio después de que Ebrahim Raisi fuera elegido presidente de Irán.

«Irán acabará volviendo a las conversaciones en Viena. Pero no tenemos prisa por hacerlo porque el tiempo está de nuestro lado. Nuestros avances nucleares son cada día mayores», dijo un alto funcionario iraní bajo condición de anonimato.

Ali Vaez, analista principal de Irán en el International Crisis Group, dijo que «más tiempo equivale a más influencia, dado el crecimiento exponencial del programa nuclear iraní».

Mientras que China y Rusia, socios comerciales más cercanos a Irán, se muestran más comedidos, las partes occidentales del pacto apenas pueden ocultar su frustración. Estados Unidos y las potencias europeas han instado a Irán a reanudar las conversaciones, diciendo que la ventana diplomática no se mantendrá abierta para siempre, ya que el programa nuclear de Teherán está avanzando mucho más allá de los límites establecidos por el pacto de 2015.

El acuerdo nuclear limitó la actividad de enriquecimiento de uranio de Irán para dificultar el desarrollo de armas nucleares por parte de Teherán, a cambio de levantar las sanciones internacionales.

Pero el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó el acuerdo en 2018, diciendo que no hacía lo suficiente para frenar las actividades nucleares de Irán, su programa de misiles balísticos y su influencia regional, y volvió a imponer sanciones que han paralizado la economía iraní.

En respuesta, Teherán incumplió el acuerdo al reconstruir las reservas de uranio enriquecido, refinándolo hasta alcanzar una mayor pureza fisible e instalando centrifugadoras avanzadas para acelerar la producción.

«Ellos (Irán) siguen diciendo que van a volver a la mesa. Pero cuando dicen pronto… no significa absolutamente nada», dijo un alto diplomático europeo. «Eso no significa que pensemos que no quieren volver, sino que creemos que quieren su pastel y comérselo. Quieren crear un hecho consumado sobre el terreno -técnico y nuclear- y preservar la posibilidad de una negociación».

Envalentonados por la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán, los gobernantes iraníes confían en que su estrategia dilatoria no tendrá graves repercusiones, según los analistas, sobre todo cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está inmerso en una creciente rivalidad con China y luchando contra una crisis de COVID-19 en su país.

Por el contrario, el gobierno de Biden está señalando que Irán no debe dar nada por sentado.

Altos funcionarios estadounidenses dirán el martes a sus homólogos israelíes que están comprometidos con la diplomacia, pero que estarían dispuestos a buscar «otras vías» para garantizar que Teherán no adquiera un arma nuclear, dijo un alto funcionario estadounidense.

Israel dice que no permitirá que Teherán consiga una bomba nuclear.

El hombre con la máxima autoridad en Irán, el líder supremo Ayatolá Alí Jamenei, ha culpado a Estados Unidos de la pausa en las conversaciones.

«El ayatolá Jamenei parece creer que, si espera, podrá obtener un mejor acuerdo de Washington. Que el tiempo está de su lado», dijo Meir Javedanfar, profesor de Irán en la Universidad Reichman de Israel.

Teherán y Washington siguen sin ponerse de acuerdo sobre qué pasos hay que dar y cuándo, siendo las cuestiones clave qué límites nucleares aceptará Teherán y qué sanciones eliminará Washington.

El hecho de que las conversaciones indirectas entre Teherán y Washington se hayan interrumpido tras la elección de Raisi es una señal del plan de Teherán de «presionar para obtener grandes concesiones» por parte de Estados Unidos, según un antiguo funcionario iraní.

El nombramiento de Ali Bagheri Kani, un ardiente crítico del pacto de 2015, para sustituir al anterior negociador nuclear jefe pragmático Abbas Araqchi, indica que Teherán adoptará un enfoque intransigente cuando se reanuden las conversaciones, dijo el analista de Eurasia Group Henry Rome.

Además de buscar el levantamiento de las sanciones de la era Trump en un proceso verificable, Teherán también quiere que Washington retire a los Guardias Revolucionarios de Irán de una lista negra de terrorismo. También quiere que Europa garantice el regreso de los inversores extranjeros y garantías de que Washington no volverá a incumplir el acuerdo.

Por su parte, Biden quiere restablecer los límites nucleares del pacto y, si es posible, ampliarlos, al tiempo que hace frente a lo que ha denominado otras actividades desestabilizadoras de Irán.

Sanam Vakil, subdirectora del Programa de Chatham House para Oriente Medio y el Norte de África, dijo que Irán «ganaría» si obtuviera más concesiones de Washington, pero en caso de que el acuerdo se derrumbe los gobernantes de Irán sienten que podrían sobrevivir a través de la «máxima resistencia», una referencia a la autosuficiencia económica.

Sin embargo, la estrategia de resistencia de Irán podría debilitar a los gobernantes clericales del país al perjudicar aún más una economía que ya está lidiando con los reducidos ingresos del petróleo.

«Un fracaso en la reactivación del acuerdo nuclear implica un riesgo económico real para Irán… pero la política supera a la economía en este momento», dijo Rome.

Fuente: YNET News.