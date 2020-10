Irán está construyendo una nueva instalación nuclear subterránea

Itongadol/Agencia AJN.- Inspectores del organismo de control de Energía Atómica de la ONU (OIEA) confirmaron que Irán comenzó a construir una planta de ensamblaje de centrifugadoras subterráneas después de que la anterior explotara en lo que Teherán llamó “un ataque de sabotaje”, expresó hoy, martes, el director de la organización, Rafael Grossi.

Irán también sigue almacenando mayores cantidades de uranio poco enriquecido, pero no parece poseer lo suficiente para producir un arma, aseguró Grossi a The Associated Press, en una entrevista en Berlín.

Tras la explosión de julio en el sitio nuclear de Natanz, Teherán dijo que construiría una estructura nueva y más segura en las montañas alrededor del área. Las imágenes satelitales de Natanz analizadas por expertos aún no muestran signos evidentes de construcción en el sitio, en la provincia central de Isfahan en Irán.

“Han comenzado, pero no está terminado”, dijo el director del OIEA. «Es un proceso largo», manifestó, y no dio más detalles, diciendo que es «información confidencial».

Irán dijo el mes pasado que había identificado a los responsables del sabotaje en la instalación de Natanz, pero reveló quiénes eran. Los informes de los medios extranjeros atribuyeron la explosión, que dañó gravemente una planta de ensamblaje y desarrollo de centrifugadoras avanzadas, a Israel o Estados Unidos.

El incidente perteneció a una de una serie de explosiones misteriosas en sitios estratégicos iraníes aproximadamente al mismo tiempo, que se atribuyeron en gran medida a Washington, Jerusalem o ambos.