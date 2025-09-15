Hamás habría trasladado a rehenes israelíes a casas y tiendas de campaña para impedir que las FDI operen en ciertas zonas

Itongadol/Agencia AJN.- La organización terrorista Hamás ha trasladado a rehenes israelíes a casas y tiendas de campaña para impedir que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) operen en ciertas zonas, dijeron fuentes palestinas en Gaza a la emisora ​​pública Kan.

Ayer, la madre de Guy Gilboa-Dalal dijo que le informaron que su hijo está retenido en la superficie en la Ciudad de Gaza, después de que Hamás publicara un video de él la semana pasada en el que estaba en el asiento trasero de un automóvil.

Por otra parte, más de 320.000 palestinos ya han evacuado esa ciudad hacia otras zonas de la Franja, según nuevas estimaciones de FDI previas a la planeada ofensiva terreste contra la organización terrorista en esa zona. Unos 20.000 la abandonaron durante la última noche.

La semana pasada, las FDI ordenaron la evacuación inmediata de toda la Ciudad de Gaza. Se ha instruido a los civiles que se dirijan a una zona humanitaria designada por Israel en el sur de la Franja.