Inicio ANTISEMITISMO Canadá. Halifax: Tres instituciones judías son vandalizadas con grafitis antisemitas

Canadá. Halifax: Tres instituciones judías son vandalizadas con grafitis antisemitas

Por IG
0 Comentarios

Itongadol/Agencia AJN.- Dos sinagogas y un edificio de la comunidad judía fueron vandalizadas con grafitis antisemitas durante el fin de semana en Halifax, Canadá.

Se trata de Beth Israel, la Congregación Shaar Shalom, que están en la misma calle, y el Instituto Marítimo Familia Rohr, vinculado con Jabad Lubavitch.

El rabino Yakov Kerzner, de la primera sinagoga, declaró a la Corporación Canadiense de Radiodifusión que esos incidentes constituyen una «escalada que preocupa a la comunidad judía».

“No habíamos experimentado esto hasta ahora en Halifax”, añadió.

“Lo he visto en todo Canadá durante los últimos dos años. No sé adónde irá esto, pero me preocupa”, dijo el rabino Gary Karlin, de Shaar Shalom.

También te puede interesar

España. ONG pro israelí denuncia al Gobierno ante...

Ajedrez. España: Jugadores israelíes se retiran de un...

La DAIA sobre el aumento del antisemitismo: “Pasamos...

Bélgica. Gante: Cancelan un concierto de la Filarmónica...

Austria. Viena: Familia judía es agredida e insultada...

Argentina: Confirman el procesamiento de la exdiputada Vanina...

Presidente de España lamenta no tener bombas atómicas...

España. ACOM denuncia la última escalada antisemita del...

Reino Unido. Londres: Unas 70.000 personas marchan contra...

EE.UU. Reiterados llamados a la violencia en la...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más