Canadá. Halifax: Tres instituciones judías son vandalizadas con grafitis antisemitas

Itongadol/Agencia AJN.- Dos sinagogas y un edificio de la comunidad judía fueron vandalizadas con grafitis antisemitas durante el fin de semana en Halifax, Canadá.

Se trata de Beth Israel, la Congregación Shaar Shalom, que están en la misma calle, y el Instituto Marítimo Familia Rohr, vinculado con Jabad Lubavitch.

El rabino Yakov Kerzner, de la primera sinagoga, declaró a la Corporación Canadiense de Radiodifusión que esos incidentes constituyen una «escalada que preocupa a la comunidad judía».

“No habíamos experimentado esto hasta ahora en Halifax”, añadió.

“Lo he visto en todo Canadá durante los últimos dos años. No sé adónde irá esto, pero me preocupa”, dijo el rabino Gary Karlin, de Shaar Shalom.