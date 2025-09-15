España. ONG pro israelí denuncia al Gobierno ante el Tribunal Supremo por la violencia en La Vuelta: «Deberán pagar por ello»

Itongadol/Agencia AJN.- «Hoy hemos vivido el mejor ejemplo de lo que pasa cuando una mafia criminal ocupa el Gobierno de la Nación: La Vuelta Ciclista, que es un evento internacional que da prestigio a España, ha visto su última etapa suspendida y, a lo largo de su recorrido, todas las etapas han sido saboteadas con actos de terrorismo callejero ejecutados desde el entorno del Gobierno y jaleados y protegidos por el propio Gobierno», denunció Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), una organización española que promueve la relación entre su país e Israel y lucha contra el antisemitismo.

«El Presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) ha jaleado el linchamiento de la turba contra quienes apoyaban a Israel y contra el equipo israelí. La ministra de Sanidad (Mónica García), la ministra de Juventud (Sira Rego) y el ministro de Exteriores(José Álbares) han hecho lo propio. (La eurodiputada) Irene Montero y (la diputada) Ione Belarra han ido más allá: han participado en actos de kale borroka (violencia callejera en el País Vasco), de intimidación y de coacción violenta, que han puesto en peligro la vida de los ciclistas y de todos los participantes en la Vuelta», puntualizó su titular, Ángel Mas, en un video posteado en sus redes sociales.

«La Vuelta no se debería haber celebrado en estas condiciones, debería haber sido cancelada, y así lo pedimos a la Audiencia Nacional, que por cuestiones competenciales y de no sé qué, no se ha declarado competente. Pero hemos presentado nuevas alegaciones y nuevas pruebas de estos actos criminales por parte del entorno del Gobierno y del propio Gobierno. Hemos llevado a ministros del Gobierno y al presidente del Gobierno ante el Tribunal Supremo, y pagarán. Deberán pagar por ello», anticipó.

«Mientras tanto, los que hemos ido a animar al equipo israelí hemos sido confinados, apartados y objeto de amenazas y de violencia. La Policía, al mando de la Delegación del Gobierno, no ha aportado recursos suficientes para ir contra los violentos, sino que ha ido contra nosotros: nos ha apartado, nos ha ido moviendo de un sitio para otro, nos ha ‘deportado’, nos ha ‘confinado’ y, finalmente, nos ha dicho que nos fuéramos de allí por nuestra propia seguridad, pero que nos quitáramos cualquier signo externo, visible de identidad pro israelí y de identidad judía. Bueno, pues aquí estamos en la calle Génova», completó Mas.

En diálogo con la Agencia AJN, aseguró: «es difícil ser judío si tú piensas que los colegios judíos tienen que estar protegidos por la Policía permanentemente, si tú piensas que al salir del templo nos tenemos que quitar la kipá, si tú piensas que eso se ha normalizado. Uno pierde la sensibilidad a esa normalización, pero por supuesto que no debe ser normal».

«A partir de ahí, hay una hostilidad flagrante desde el Gobierno, desde el Estado, algo que se hace muy difícil porque el Estado tiene mucho poder y muchos recursos. Pero es cierto, a la vez, que encontramos mucho apoyo, mucha solidaridad, mucho cariño de un espectro muy amplio de la sociedad, que igual que nos apoya, también desprecia al gobierno que tenemos», añadió el titular de ACOM.

«En España hay 17 regiones y 14 de ellas son muy próximas a Israel», pero el Ejecutivo nacional «contiene miembros de partidos que han sido financiados directamente por Irán y que le deben, por lo tanto, obediencia y seguimiento de la agenda de Irán. Esto es gravísimo», enfatizó.