Hamas entregó a Israel el cuerpo de un palestino acusado de colaborar con las fuerzas israelíes

Itongadol.- Uno de los cuatro cuerpos transferidos a Israel como parte del acuerdo para recuperar los restos de rehenes asesinados en cautiverio fue identificado como el de un ciudadano palestino sospechado de colaborar con Israel, y no el de un soldado israelí, desmintiendo las afirmaciones de Hamás.

El cuerpo fue entregado el martes en el marco de las negociaciones en curso para un alto el fuego y la liberación de rehenes, destinadas a poner fin a la guerra en Gaza. Las autoridades forenses israelíes confirmaron la identidad de tres de los cuerpos: el soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel Tamir Nimrodi, secuestrado con vida poco antes de cumplir 19 años; Uriel Baruch, de 35, raptado cuando regresaba del festival de música Nova; y Eitan Levy, de 53, tomado de su hogar en el kibutz Mefalsim. Los tres murieron en cautiverio.

Pero el cuarto cuerpo generó confusión. Según el Centro Nacional de Medicina Forense de Tel Aviv, no coincidía con la identidad de ningún rehén o persona israelí desaparecida. Un funcionario de seguridad confirmó luego que no se trataba de un israelí, sino de un palestino.

Hamás, sin embargo, insistió en que los restos pertenecían a un soldado israelí capturado durante los combates en Jabaliya en mayo de 2024. Un alto dirigente del grupo terrorista declaró a Al Jazeera que “el cuerpo que Israel afirma que no es suyo pertenece a un soldado tomado por las Brigadas al-Qassam durante una operación de resistencia”.

La agencia de noticias Shehab, con sede en Gaza, publicó una fotografía del fallecido, identificándolo como Khalil Dawas, residente del campo de refugiados de Aqabat Jabr, en Cisjordania. Su imagen fue difundida junto a la de un arma supuestamente hallada con él.

Sin embargo, una investigación de Ynet de 2024 ya había determinado que Dawas no era un soldado, sino un civil palestino acusado de colaborar con las fuerzas israelíes. Vecinos de su campo de refugiados lo describieron como una figura controvertida, a la que se señalaba por informar sobre terroristas implicados en ataques contra israelíes.

El Ministerio de Prisioneros Palestinos confirmó que Dawas había sido detenido por Israel en 2020 y mantenido bajo detención administrativa en la prisión de Ofer por motivos de seguridad nacional. Según residentes de Aqabat Jabr, llevaba tiempo sin ser visto en Jericó y se creía que se encontraba en Gaza. “Al ver su foto, se confirmó lo que muchos aquí sospechaban: que había ayudado a las Fuerzas de Defensa de Israel”, declaró uno de ellos.

La confusión reavivó las dudas sobre las afirmaciones de Hamás durante la guerra. En mayo de 2024, el grupo publicó un video en el que aseguraba haber tendido una emboscada a soldados israelíes en Jabaliya, asesinándolos y arrastrando sus cuerpos por un túnel. También difundió imágenes de un cuerpo ensangrentado vestido con uniforme militar y de armas supuestamente capturadas.

El entonces portavoz de las Brigadas al-Qassam, Abu Obeida, afirmó que la operación había sido “una emboscada compleja”, mientras que otro alto dirigente de Hamás, Mahmoud Mardawi, declaró que “la resistencia cumplió su promesa al pueblo”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel negaron categóricamente esas afirmaciones, asegurando que no existía evidencia de ningún soldado secuestrado en ese incidente. “No hubo secuestro de ningún soldado”, indicó el comunicado oficial en ese momento.

El episodio más reciente profundizó el dolor de las familias de los rehenes que aún esperan noticias sobre sus seres queridos. “El tormento que Hamás inflige a Israel y a las familias de los caídos continúa”, afirmó un funcionario israelí involucrado en las tareas de recuperación.

La madre de uno de los rehenes recientemente restituidos apeló a la comunidad internacional a mantener la presión para lograr la devolución de todos los cuerpos. “Todavía hay 19 rehenes y soldados caídos que deben regresar a casa”, dijo. “Hay familias cuyos corazones siguen latiendo, esperando a sus seres queridos, incluso si el corazón de esos seres queridos ya dejó de latir.”