Con la presencia del presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, se llevó a cabo el entierro del capitán Daniel Perez

Itongadol.- Miles de personas se congregaron en el Cementerio Militar del Monte Herzl para despedir al capitán Daniel Perez, cuyos restos fueron finalmente enterrados dos años después de haber caído en combate contra terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023.

El presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, encabezó la ceremonia y pronunció un emotivo discurso en honor al joven oficial. “Nos hemos reunido aquí para despedirte después de dos años de anhelo. Esperamos largamente tu regreso. Daniel finalmente ha vuelto a casa. No volvió solo, sino junto a otros rehenes queridos que también regresaron para ser enterrados. Daniel volvió con el amado grupo de rehenes que fueron torturados y salieron de la oscuridad hacia la luz”, expresó.

Herzog destacó el contraste de emociones vivido en los últimos días: “Esta semana todos hemos experimentado felicidad y tristeza; felicidad por los rehenes liberados, pero muchas lágrimas por aquellos brutalmente asesinados por quienes buscaban aniquilar al Estado judío. Aquella amarga mañana, Daniel comandaba su equipo de tanquistas en la primera línea, junto a Tomer, Leibowitz y Matan Angrest. Salvaron muchas vidas, hasta que Daniel y algunos de sus compañeros fueron abatidos”.

El mandatario agregó que “hoy el capitán Daniel Perez se ha convertido en un hijo de todos nosotros. A todas las familias en duelo les expreso nuestro más sincero agradecimiento por haber criado a hijos e hijas que se levantaron para luchar contra el mal y proteger a toda nuestra nación”. Dirigiéndose a los padres de Daniel, Herzog añadió: “Querida familia Perez, en estos dos años los he visto varias veces y, como padres dolientes, nos han mostrado cómo se puede seguir adelante pese al dolor desgarrador. Que su memoria, y la de todos los caídos, sea bendita por siempre”.

El 7 de octubre de 2023, Perez estaba apostado en Nahal Oz, cerca de la frontera con Gaza. Él y su tripulación repelieron heroicamente a numerosos terroristas. Durante el combate, Daniel fue herido y secuestrado. En marzo de 2024, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que había sido asesinado y que su cuerpo permanecía en manos de Hamás. En ese momento, su familia realizó un funeral simbólico en el Monte Herzl, donde enterraron su ropa ensangrentada.

Su cuerpo fue devuelto el lunes como parte del reciente acuerdo de rehenes, y durante la ceremonia del miércoles fue finalmente sepultado en la misma tumba.

Daniel Perez tenía 22 años. Nació en Johannesburgo, Sudáfrica, y emigró a Israel junto a su familia a los 13. Era hijo del rabino Doron Perez, educador, autor y presidente del Movimiento Mundial Mizrahi. Amante del deporte y especialmente de las disciplinas extremas, Daniel había sufrido una lesión grave practicando esquí acuático antes de su enlistamiento. Tras meses de rehabilitación, insistió en elevar su perfil médico para poder servir en el Cuerpo Blindado. Cumplió su sueño, se graduó con honores como comandante de tanque y más tarde también del curso de oficiales.