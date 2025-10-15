Inicio MEDIO ORIENTE Hamás afirma que ha devuelto todos los cuerpos de rehenes que pudo localizar y «hace esfuerzos» para hallar al resto

Por Gustavo Beron
Itongadol.- Hamas aseguró haber cumplido con su parte del acuerdo, afirmando que ya devolvió a Israel a todos los rehenes vivos y a los cuerpos de los fallecidos “a los que pudo acceder”. La organización terrorista añadió que “los restos de los cuerpos que no fueron entregados requieren grandes esfuerzos y equipamiento especial para su búsqueda, y estamos haciendo todo lo posible para resolver este asunto”.

Horas antes, Hamas había anunciado que transferiría los cuerpos de otros dos rehenes, y las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que un convoy de la Cruz Roja Internacional se dirigía al norte de la Franja de Gaza para concretar la entrega. Según el comunicado militar, las unidades israelíes recibirán los féretros dentro de Gaza, donde se realizará una breve ceremonia encabezada por un rabino castrense. Posteriormente, los cuerpos serán trasladados al Instituto Forense Abu Kabir, en Tel Aviv, para su identificación.

Hamas no reveló las identidades de los dos rehenes que entregará en esta ocasión. “Hamas debe cumplir el acuerdo y realizar los esfuerzos necesarios para devolver los cuerpos de los cautivos”, indicó el comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Tras esta entrega, se estima que los cuerpos de otros 19 rehenes permanecen en Gaza. Mediadores internacionales advirtieron que podría llevar semanas localizar los restos de todos los secuestrados, debido a la magnitud de la destrucción en la Franja. Para ello, se formará una fuerza conjunta internacional destinada a buscar y recuperar los cuerpos, mientras un equipo egipcio ya opera en el terreno con ese objetivo.

