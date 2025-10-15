Eitan Horn agradece a la Argentina y al presidente Milei por el apoyo durante su cautiverio en Gaza

Itongadol.- Eitan Horn, de 39 años, expresó su gratitud tras haber sido liberado luego de más de un año en cautiverio en Gaza. El mensaje fue grabado desde el hospital Ichilov, donde se encuentra en recuperación, acompañado por su familia —entre ellos su hermano Iair, también ex rehén— y por el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish.

“Les quiero agradecer a todos. No alcanzan las palabras para agradecer a todos los argentinos que se enteraron y estuvieron preocupados por que yo vuelva y que vuelva sano”, dijo Horn.

“Agradecer al presidente que sé que estuvo ahí ayudando como pudo al máximo. Espero poder recuperarme pronto y volver a visitar Argentina dentro de poco, que siempre lo extraño. Muchísimas gracias”, agregó.

Eitan Horn fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 desde el kibutz Nir Oz, en el sur de Israel, junto a su hermano Iair, quien fue liberado en febrero de este año.