Israel recibe los restos de dos rehenes asesinados en Gaza

Itongadol.- Israel ha recibido los restos de dos rehenes asesinados por Hamás, según confirmó el miércoles la Oficina del Primer Ministro.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel piden actuar con sensibilidad y esperar a la identificación oficial, que se proporcionará primero a las familias de los rehenes», declaró el ejército, subrayando la importancia de respetar los protocolos y garantizar que los familiares sean los primeros en recibir la confirmación.

Los ataúdes que contienen los restos de los dos rehenes fallecidos fueron trasladados por las tropas israelíes desde la Franja de Gaza, tras ser entregados por la Cruz Roja, que actuó como intermediaria en la operación de devolución de los cuerpos.

Los cuerpos están siendo escoltados por la policía hacia el Instituto Forense Abu Kabir, en Tel Aviv, donde se llevará a cabo el proceso de identificación, que las autoridades estiman podría durar hasta dos días. Durante este tiempo, se realizarán análisis forenses para confirmar que los restos corresponden efectivamente a los rehenes asesinados.

Hamás no ha revelado la identidad de los rehenes entregados, lo que mantiene la incertidumbre sobre los nombres y la cantidad exacta de víctimas.

De confirmarse que los cuerpos pertenecen a rehenes, el grupo terrorista seguiría reteniendo los restos de otros 19 rehenes fallecidos en Gaza, mientras continúan las negociaciones y esfuerzos internacionales para asegurar la devolución completa de todos los restos y brindar cierre a las familias.