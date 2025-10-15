Trump advierte que Israel podría reanudar la ofensiva en Gaza «tan pronto como lo ordene» si Hamás no respeta el acuerdo de alto el fuego

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que considerará permitir al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reanudar la acción militar en Gaza si Hamás se niega a cumplir con su parte del acuerdo de alto el fuego. En declaraciones a CNN, Trump aseguró que las fuerzas israelíes podrían “volver a las calles [de Gaza] tan pronto como yo lo diga”.

“Lo que está pasando con Hamás se resolverá rápidamente”, afirmó el mandatario durante una breve comunicación telefónica.

Las declaraciones de Trump llegan en un momento en que Israel acusa a Hamás —designado como organización terrorista por el gobierno estadounidense— de no respetar el acuerdo que preveía la entrega de todos los rehenes, vivos y muertos, como parte de un pacto para poner fin a los combates en Gaza. Esa demora ha generado creciente indignación en Israel, donde las autoridades advirtieron a la ONU que los envíos de ayuda humanitaria hacia la Franja podrían reducirse o retrasarse por el escaso número de cuerpos devueltos. Sin embargo, el frágil alto el fuego aún se mantiene.

El punto 4 del plan de paz de 20 puntos de Trump establecía que “dentro de las 72 horas posteriores a la aceptación pública de este acuerdo por parte de Israel, todos los rehenes, vivos y fallecidos, serán devueltos”. Hasta este miércoles, los 20 rehenes israelíes vivos habían regresado a Israel, mientras que Hamás entregó los cuerpos de ocho personas, incluyendo cuatro anoche. No obstante, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que uno de los cuerpos no pertenecía a un rehén israelí. Según una fuente citada por CNN, se esperan entre cuatro y cinco cuerpos adicionales para esta noche.

Trump destacó que la liberación de los rehenes con vida fue una prioridad. “Sacar a esos 20 rehenes fue lo más importante”, subrayó.

En los días posteriores a la liberación, se registraron enfrentamientos entre Hamás y grupos rivales, incluyendo un incidente que derivó en una aparente ejecución pública. Trump ya había advertido que Hamás debía desarmarse o “nosotros los desarmaremos”. Su plan de paz contempla que Hamás renuncie a toda participación en el gobierno de Gaza, que será desmilitarizada y supervisada por observadores internacionales. El propio gobierno estadounidense reconoció que aún falta definir el futuro de Gaza y que este acuerdo representa solo la primera fase.

Trump dijo a CNN que actualmente Hamás está “eliminando pandillas violentas” dentro de la Franja. Consultado sobre si era posible que Hamás estuviera ejecutando a civiles inocentes, respondió: “Estoy investigando eso. Lo sabremos pronto. Podrían ser pandillas y algo más.”

El punto 6 del plan de Trump señala que “una vez que todos los rehenes sean devueltos, los miembros de Hamás que se comprometan con la coexistencia pacífica y entreguen sus armas recibirán amnistía. Aquellos que deseen abandonar Gaza podrán hacerlo con paso seguro hacia países receptores.”

Ante la pregunta de qué sucederá si Hamás se niega a desarmarse, Trump respondió: “Lo estoy pensando. Israel volverá a esas calles tan pronto como yo lo ordene. Si Israel pudiera entrar y acabar con ellos, lo haría.”

“Tuve que contenerlos”, añadió, refiriéndose a las Fuerzas de Defensa de Israel y al gobierno de Netanyahu. “Tuve una fuerte discusión con Bibi.”

El presidente se mostró optimista sobre las perspectivas de paz a largo plazo, destacando el respaldo internacional a su iniciativa. “Cincuenta y nueve países forman parte de esto”, dijo, en referencia a las naciones que participaron en la ceremonia en Egipto para firmar el documento de principios denominado Acuerdo de Paz Trump o que expresaron su apoyo. “Nunca vimos algo así. Todos quieren ser parte de los Acuerdos de Abraham. Ahora que Irán ya no es un problema.”

