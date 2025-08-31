Hamás confirmó la muerte de su líder Mohammed Sinwar, meses después que Israel afirmara haberlo asesinado

Itongadol.- Hamás confirmó la muerte de su jefe militar en la Franja de Gaza, Mohammed Sinwar, varios meses después de que Israel asegurara haberlo matado en un ataque en mayo.

La organización terrorista palestina no proporcionó más detalles sobre la muerte de Sinwar ni emitió ningún comunicado, pero publicó fotos y videos de él junto con otros líderes del grupo asesinados por Israel, describiéndolos como ‘‘mártires’’.

Mohammed Sinwar era el hermano menor de Yahya Sinwar, antiguo líder del grupo terrorista, que coorganizó la masacre contra Israel del 7 de octubre de 2023 y que el Estado judío mató en combate un año después.

Mohammed asumió como líder de facto del grupo terrorista en el enclave costero palestino tras el asesinato de su hermano Yahya por parte de Israel el pasado mes de octubre.

Con respecto a Mohammed, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) lo atacaron en mayo de este año y, unas semanas más tarde, determinaron que había sido eliminado.

La foto publicada por Hamás formaba parte de un video inédito de sus antiguos líderes, los artífices del 7 de octubre, todos ellos asesinados en operaciones israelíes durante los últimos 22 meses.

El video, de más de tres minutos de duración, comienza con un clip del antiguo jefe del ala militar de Hamás, Muhammad Deif, hablando de la lucha de Hamás contra los ‘‘tiranos’’ de Israel, con una canción de fondo titulada ‘‘Maestro de los mártires’’.

En el video se observan imágenes de lanzamientos de cohetes contra Israel, la invasión del 7 de octubre, desfiles militares y otros fragmentos de propaganda de Hamás.

Además, se observa lo que parece ser una reunión de varios antiguos líderes del grupo, entre ellos el líder del politburó de Hamás, Ismail Haniyeh, Yayha Sinwar y el subcomandante del ala militar de Hamás, Marwan Issa.

Sinwar, Issa y Deif fueron asesinados en operaciones de las IDF en 2024, mientras que Haniyeh fue eliminado en Irán.

El video también muestra lo que parece ser al menos una imagen generada por inteligencia artificial.

Mohammed murió en un ataque aéreo en mayo junto con Shabana, comandante de la Brigada Rafah del grupo terrorista, y Mahdi Quara, comandante del Batallón Sur de Khan Younis, con quien se estaba reuniendo.

Inicialmente, la Fuerza Aérea Israelí (IAF) dudó en lanzar el ataque por temor a matar a los rehenes que pudieran estar cerca del antiguo líder de Hamás, pero siguió adelante con la operación cuando recibió información de inteligencia que indicaba que no había cautivos en las proximidades.