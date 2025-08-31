Fuera del campo de batalla los soldados israelíes mueren enfrentándose al trastorno de estrés postraumático

Itongadol por Sharon Katz.- Mi hijo no tiene espejos en su casa. Los rompió todos. Su esposa solo tiene unos pocos fragmentos de la preciada vajilla de porcelana de su abuela. Eso también lo rompió él.

Mis nietas no saben si al entrar en el salón se encontrarán con su querido Abba (papá), el hombre que llora con los documentales de National Geographic, o con un extraño violento que lanza a una niña por la habitación para defenderse de un enemigo que no existe.

El guerrero que defendió la nación durante 25 años ahora calcula sus visitas al supermercado para que sean 10 minutos antes del cierre, cuando está más vacío. El mismo hombre que una vez buscó personas desaparecidas en desiertos y ciudades con su perro de rescate, a veces no sale de su casa en absoluto.

Desde 2001, mi hijo ha prestado servicio en el miluim (servicio de reserva), liderando misiones peligrosas como oficial. Se lesionó las rodillas, el oído, el hombro derecho, la cadera derecha y, ahora, su tranquilidad. Su alma.

Alarmante índice de casos de trastorno por estrés postraumático desde el inicio de la guerra

Esta guerra ha sido catastrófica. Contamos nuestros muertos y heridos, pero con demasiada frecuencia pasamos por alto a aquellos que siguen sufriendo en silencio. Según el Centro Nacional para el Estrés Traumático y la Resiliencia, alrededor del 12 % de los veteranos de las Fuerzas de Defensa de Israel podrían estar viviendo con trastorno de estrés postraumático. El Club Helem (una organización para la rehabilitación del TEPT) afirma que las estadísticas son aún más altas. Para los veteranos, la batalla no terminó con la desmovilización. Están constantemente en alerta, atentos a cualquier movimiento repentino, ruido o amenaza que no existe.

El trastorno por estrés postraumático (TEPT) no es una debilidad ni una enfermedad mental. Es una lesión cerebral causada por un trauma, que daña el mecanismo que le dice al cerebro qué es peligroso y qué no lo es. Para quienes padecen TEPT, sus mentes están haciendo exactamente lo que fueron entrenadas para hacer: sobrevivir. Pero ahora, en la vida civil, ese mismo mecanismo los traiciona.

Una puerta que se cierra de golpe. Un atasco de tráfico. Una discusión. O nada en absoluto. Su corazón se acelera. Sus músculos se tensan. Su mente grita peligro. Pero no hay ninguna bomba en la carretera, solo un niño, un cónyuge, un compañero de trabajo. Y se derrumban, una y otra vez.

Desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás en octubre de 2023, casi 50 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, la mayoría de ellos con trastorno de estrés postraumático, se han quitado la vida. Diecisiete en 2023. Veinticuatro en 2024. Y ya 17 más en 2025. Cada suicidio es otra víctima silenciosa de la guerra.

En este momento, un grupo de veteranos con trastorno de estrés postraumático se encuentra frente al Knesset, pidiendo ayuda inmediata. Le piden a los ministros de Defensa y Finanzas servicios que puedan utilizar hoy mismo, terapias a las que puedan acudir hoy mismo. Una lista de clínicas a las que puedan acceder ahora mismo. Servicios que no impliquen listas de espera, burocracia y puertas cerradas.

Sí, las Fuerzas de Defensa de Israel promueven la resiliencia psicológica. Sí, hay comités. Pero los comités no salvan vidas. Las acciones sí.

Nuestros guerreros heridos con TEPT no piden medallas ni ceremonias. (Ya tienen muchas de esas). Lo que quieren, lo que necesitan, es que se les vea. Que se les vea de verdad. Por su Gobierno. Por sus conciudadanos. Por una sociedad por la que lo sacrificaron todo para defenderla.

Están implorando a los miembros del Knesset que salgan y hablen con ellos cara a cara. Que los miren a los ojos y reconozcan su dolor. Están invitando al público a visitar su tienda de protesta, a darles un abrazo, a escuchar sus historias, a recordarles que no son invisibles.

Debemos actuar ahora

Porque eso es lo que más temen ahora, no las lesiones ni la muerte, sino el olvido. Debemos actuar ahora. Nuestros veteranos no pueden esperar a las reuniones de comités ni a las sesiones fotográficas. Necesitan ayuda hoy mismo. Estaban dispuestos a morir por este país. Cumplieron con su deber. Ahora nos toca a nosotros cumplir con el nuestro.

Debemos brindarles la atención, el tratamiento, el respeto y la ayuda inmediata que necesitan para vivir.

Póngase en contacto con las oficinas del primer ministro Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa Israel Katz y el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich. Inste a que visiten la tienda de los veteranos con TEPT y hablen cara a cara con nuestros héroes destrozados. Dígales que la ayuda debe llegar ahora. Y acuda usted mismo al Knesset. Pase tiempo con estos veteranos de las FDI. Lléveles comida. Hágales saber que la nación por la que lucharon para proteger los ve, los escucha y los valora profundamente.

La autora hizo aliá en 1992 a Efrat. Dos de sus hijos son oficiales en las FDI y han cumplido repetidas misiones desde el 7 de octubre de 2023.

Fuente: The Jerusalem Post.