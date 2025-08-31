El gabinete israelí se reúne en un lugar seguro tras los ataques contra funcionarios hutíes y de Hamás

Itongadol.- Después de que Israel asesinara a altos cargos de los Hutíes y atacara al portavoz militar de Hamás —cuya suerte aún se desconoce—, la reunión semanal del gabinete del Estado judío se celebrará en un lugar alternativo seguro.

Así lo informó este domingo la emisora pública de Israel, Kan News.

La decisión de trasladar la reunión del gabinete a un recinto seguro refleja la preocupación del establishment israelí por eventuales represalias coordinadas de los Hutíes y Hamás.

En ese sentido, diversos analistas locales advirtieron que ambas organizaciones buscan enviar un mensaje regional de fuerza en respuesta a los ataques israelíes.

Previamente, el sábado, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) confirmaron que el primer ministro del Gobierno yemení liderado por los Hutíes, Ahmed Ghaleb al-Rahwi, murió junto con varios oficiales militares del grupo terrorista y otros altos cargos de su dirección política en el ataque del jueves pasado.

Los Hutíes, por su parte -que cuentan con el apoyo de Irán-, prometieron que tomarán represalias.

El portavoz de Hamás, Hudayfa Samir Abdallah al-Kahlout, más conocido por su nombre de guerra, Abu Obeida.

Diversas fuentes de seguridad remarcaron que tanto las IDF como el Shin Bet (el Servicio de Inteligencia y Seguridad General Interior) mantienen una alerta máxima ante la posibilidad de intentos de atentados o lanzamientos de cohete.

Asimismo, las IDF y el Shin Bet afirmaron en un comunicado que habían llevado a cabo un ataque aéreo contra un alto cargo de Hamás en la zona de la ciudad de Gaza, al norte de la Franja.

Si bien el reporte no reveló la identidad del miembro terrorista atacado, múltiples medios de comunicación hebreos señalaron que se trataba del portavoz de la organización terrorista palestina desde hacía mucho tiempo, Hudayfa Samir Abdallah al-Kahlout, más conocido por su nombre de guerra, Abu Obeida.

En la misma línea, una fuente palestina aseveró este domingo a los medios de comunicación sauditas que Abu Obeida fue asesinado.

El clima de tensión se extiende también al frente diplomático, con Israel en contacto permanente con Estados Unidos y varios países europeos para coordinar mensajes y evitar una escalada que involucre a más actores regionales.

Washington, según esas fuentes, expresó respaldo a las operaciones de Jerusalem contra líderes terroristas, pero insistió en la necesidad de contener la situación. Paralelamente, Irán elogió públicamente a los Hutíes y a Hamás por “su resistencia frente a la agresión israelí”, en un gesto que, según expertos, busca consolidar su influencia en la región.