Israel identifica el cuerpo del rehén asesinado Idan Shtivi días después de su recuperación en Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y el Shin Bet (el Servicio de Inteligencia y Seguridad General Interior) identificaron el cuerpo del segundo rehén recuperado el viernes como Idan Shtivi, asesinado el 7 de octubre de 2023 en el festival Nova y trasladado a la Franja de Gaza sin vida.

Previamente, el viernes, las IDF informaron que habían recuperado los cuerpos de Ilan Weiss, también rehén asesinado, y de otra persona cuyo nombre no fue revelado en ese momento. Finalmente, en las últimas horas, se supo que se trataba de Shtivi, fotógrafo del festival Nova y voluntario del escuadrón de seguridad del kibutz (comuna agrícola) Be’eri, uno de los más afectados en la masacre de Hamás.

Idan, de 28 años, amante de la naturaleza y entusiasta de la fotografía, estudiaba sostenibilidad y gobierno en la Universidad Reichman de Herzliya.

Su cuerpo fue identificado en el Instituto de Medicina Forense de Israel, llamado Abu Kabir.

En un comunicado, el primer ministro Benjamín Netanyahu lo describió como “un hombre de gran valor y corazón”.

“El 7 de octubre de 2023, Idan participaba en el festival de música Nova y, cuando comenzó el ataque terrorista, actuó para rescatar y salvar a muchos de los asistentes”, expresó Netanyahu.

Shtivi había sido capturado por los terroristas de Hamás en la fiesta en el desierto, donde había accedido como voluntario para sacar fotos.

Llegó al predio a las seis de la mañana —media hora antes de que empezara el ataque— y a las siete llamó a su novia para contarle que había misiles en el aire y que se volvía a su casa.

Se retiró en su auto con dos amigos, pero fueron interceptados por terroristas en la ruta hacia el norte, por lo que debió cambiar de sentido y conducir hacia el sur. Sin embargo, fue forzado a salir del camino, perdió el control del vehículo y chocó contra un árbol.

Esa fue la última vez que lo vieron. El auto apareció después con impactos de bala y manchas de sangre, y los cuerpos de sus amigos fueron hallados en el lugar.

En un comunicado publicado el sábado por la noche, la Oficina del Primer Ministro de Israel (PMO, por sus siglas en inglés) confirmó que Netanyahu había hablado con las familias de ambos rehenes.

Netanyahu “elogió la valentía de Ilan e Idan, quienes actuaron el 7 de octubre para salvar vidas”, y les aseguró que Israel “trabaja sin descanso para traer de vuelta a todos los rehenes, tanto vivos como muertos”.