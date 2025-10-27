Gaza Oasis: el proyecto turístico económico que consistirá en una isla artificial con los restos de las ruinas de la guerra

Itongadol.- El ministro de Vivienda palestino, Ahed Bseiso, presentó en una entrevista el programa para la reconstrucción de la Franja de Gaza. El mismo incluye el reciclaje de 60 millones de toneladas de escombros en el marco del proyecto de crear una isla artificial frente a las costas de Gaza sobre un territorio de 14 kilómetros cuadrados.

Según dijo, el objetivo es que la isla represente una «zona turística económica» que genere puestos de trabajo e ingresos para la población.

El ministro resaltó que, en base a estimaciones internacionales, el costo de la reconstrucción total de la Franja de Gaza es de 67 mil millones de dólares, y los fondos llegarán de una combinación de entregas de la Unión Europea, Estados Unidos y países árabes e islámicos, así como inversiones de fondos soberanos y grandes compañías, préstamos y la movilización del sector privado.

Bseiso resaltó que la Autoridad Palestina formuló un programa gubernamental que incluye 65 subprogramas que abarcan 18 sectores que incluyen 350 proyectos.

Según dijo, el proyecto de la isla artificial formada por escombros es uno de los «símbolos» que buscan convertir la destrucción en un motor de crecimiento.