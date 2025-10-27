Israel prepara una estrategia mediática coordinada ante la inminente llegada de periodistas internacionales a Gaza

Itongado.- Israel se está preparando para implementar una estrategia de comunicación coordinada antes de la llegada de los periodistas internacionales a la Franja de Gaza, que incluirá recorridos acompañados a cargo de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) y pruebas visuales para mostrar cómo Hamás construyó infraestructura terrorista dentro de áreas civiles y utilizó a los residentes como escudos humanos.

En las últimas semanas, altos funcionarios israelíes y agencias de seguridad mantuvieron intensas discusiones sobre cómo gestionar la inminente reapertura de Gaza al mundo.

Con fuerzas internacionales previstas para ingresar a la Franja para asistir en la localización de los rehenes y los cuerpos que Hamás afirma ya no tener en su poder, Jerusalem espera que los periodistas extranjeros vean la destrucción con sus propios ojos, en lugar de depender de imágenes producidas por Hamás.

En ese sentido, el gobierno liderado por Netanyahu informó a la Corte Suprema que pronto se permitirá la entrada de periodistas israelíes y extranjeros a Gaza bajo escolta de las IDF, hasta la zona conocida como la “línea amarilla”.

El anuncio se realizó durante una audiencia sobre una petición presentada por la Asociación de Prensa Extranjera, que cuestionaba las restricciones gubernamentales para cubrir la situación dentro de la Franja.

Si bien el Estado solicitó y obtuvo una prórroga para presentar su respuesta formal, el cambio parece inminente.

A su vez, múltiples funcionarios de la diplomacia pública israelí se están preparando para lo que describen como una avalancha de informes negativos centrados en “historias humanas” desde el enclave costero palestino.

Según anticipan, estos reportajes probablemente mostrarán el sufrimiento de los civiles en medio de la devastación y podrían reavivar las críticas contra la conducta del Estado judío durante la guerra.