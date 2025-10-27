El ex primer ministro Lapid propuso revocar el derecho a voto de los ultraortodoxos que no se alisten a las IDF

Itongadol.- El líder de la oposición y ex primer ministro del Estado judío, Yair Lapid, amenazó este lunes con revocar el derecho a voto de los israelíes ultraortodoxos (haredim) en un futuro gobierno si no se alistan en las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés).

Si la controvertida legislación del gobierno para regular la reclutación de los haredim es aprobada, “entonces en el próximo gobierno habrá una ley simple: quien no se presente al servicio militar no se presentará a las urnas. Quien no se aliste, no votará en las elecciones”, advirtió Lapid.

“En la Knesset (Parlamento) actual, se rechazó un proyecto de ley que decía que quienes no se alistan, no votan. Yesh Atid (su partido) votó a favor. Traeremos la propuesta de nuevo sin pestañear, y le diremos a los haredim: esto no va en su contra, no es un castigo, al contrario’’, agregó el líder de la oposición.

Además, Lapid remarcó que se trata de ‘‘una invitación a ser parte de la historia israelí, de nuestro destino compartido, de un país donde todos tienen las mismas obligaciones; de lo contrario, no tendrán los mismos derechos”.

‘‘Netanyahu y Deri ni siquiera fingen querer reclutar a los ultraortodoxos. Su propuesta está llena de engaños y fraudes, este gobierno, como se sabe desde su primer día, dice: no al reclutamiento de ultraortodoxos, sí a la recaudación de fondos’’, agregó.

A su vez, el ex premier israelí afirmó que aquellos que eluden el servicio militar deben enfrentar consecuencias, argumentando que «cualquier joven que no se aliste es un criminal» y, por lo tanto, no debe recibir recompensas del estado.

Según datos proporcionados por Lapid, de los 18,915 hombres haredim convocados para el servicio militar en el ciclo de alistamiento actual, solo 232 se presentaron.

Asimismo, desde el verano pasado, poco más de 1,800 haredim se enlistaron en las IDF, una cifra considerablemente inferior a la meta de 4,800 establecida por el ejército.

El líder de Yesh Atid criticó la falta de acción del gobierno, señalando que «el 99% de los haredim que recibieron una orden no se alistaron» y que el gobierno liderado por Netanyahu permite esta evasión.

La propuesta de Lapid generó un debate significativo en la sociedad israelí. Mientras que algunos apoyan la idea de sancionar a quienes no cumplen con el servicio militar obligatorio, otros argumentan que la medida podría aumentar las tensiones entre los sectores secular y ultraortodoxo.

La cuestión del reclutamiento de los haredim es un tema recurrente en la política israelí, con intentos previos de legislar al respecto, como la fallida iniciativa de disolver la Knesset en junio de 2025 debido a desacuerdos sobre este tema.