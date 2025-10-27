El canciller Sa’ar advirtió que Israel no aceptará fuerzas armadas turcas en Gaza

Itongadol.- El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, afirmó este lunes que el Estado judío no aceptará la presencia de fuerzas armadas turcas en la Franja de Gaza, en el marco de un plan estadounidense para poner fin de manera definitiva a la guerra en el territorio palestino.

“Los países que quieran o estén dispuestos a enviar fuerzas armadas deben al menos ser justos con Israel”, expresó Sa’ar en una conferencia de prensa desde Budapest junto a su homólogo húngaro, Peter Szijjarto.

Las relaciones entre Ankara y Jerusalem, que alguna vez fueron cálidas, se deterioraron drásticamente. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, criticó fuertemente la campaña aérea y terrestre de Israel en el enclave costero palestino, comparando sus acciones con las de los nazis y acusando al país de genocidio.

A su vez, Erdogan es un defensor abierto de la organización terrorista palestina Hamás.

Sa’ar aseguró que “Turquía, liderada por Erdogan, adoptó un enfoque hostil contra Israel”, incluyendo “no solo declaraciones hostiles, sino también medidas diplomáticas y económicas”.

“Por eso no es razonable permitir que sus fuerzas armadas entren en la Franja de Gaza, no estaremos de acuerdo con eso y se lo dijimos a nuestros amigos estadounidenses”, concluyó el canciller israelí, hijo de un argentino.

Erdogan, por su parte, recibió este lunes al primer ministro británico, Keir Starmer, en un contexto de profundización de la cooperación en defensa entre los aliados de la OTAN, mientras Turquía busca reforzar su poder aéreo y recuperar terreno frente a rivales regionales, incluido Israel.