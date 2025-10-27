Dos años después del 7 de octubre, el ministro de Defensa Katz declaró el fin del estado de emergencia en el sur de Israel

Itongadol.- Por primera vez desde la masacre del 7 de octubre de 2023, el ministro de Defensa del Estado judío, Israel Katz, decidió levantar la situación de emergencia declarada en el sur del país.

La llamada “situación especial” permitía a la Comandancia del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) restringir reuniones y cerrar áreas específicas. Fue declarada en todo el país la mañana del 7 de octubre, pero desde entonces se mantuvo únicamente en el sur.

La orden expirará mañana, y por primera vez en más de dos años no habrá ninguna “situación especial” activa en Israel.

“Decidí adoptar la recomendación de las IDF y eliminar, por primera vez desde el 7 de octubre, la situación especial en el frente interno”, expresó Katz.

Además, el ministro de Defensa remarcó que “la decisión refleja la nueva realidad de seguridad en el sur del país, lograda gracias a las acciones decididas y poderosas de nuestras heroicas tropas contra la organización terrorista Hamás durante los últimos dos años”.

Según datos oficiales del Ministerio de Defensa, aproximadamente 50.000 residentes israelíes permanecieron desplazados temporalmente durante los primeros meses tras los ataques, mientras se reparaban infraestructuras críticas y se restablecían servicios básicos como electricidad y agua potable.

El levantamiento del estado de emergencia no significa el cese de la vigilancia militar, ya que las fuerzas israelíes mantendrán un despliegue reforzado en la frontera con la Franja de Gaza, con puestos de control y patrullas regulares para prevenir infiltraciones y ataques transfronterizos, según confirmaron las IDF.

Durante la masacre del 7 de octubre de 2023 unos 3.000 palestinos irrumpieron en Israel por tierra, mar y aire, matando a unas 1.200 personas y tomando 252 rehenes, en su mayoría civiles, muchos de ellos en medio de actos de brutalidad y agresiones sexuales.