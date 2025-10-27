Inicio ISRAEL Cientos de israelíes rinden homenaje al rehén asesinado Yossi Sharabi mientras su cortejo fúnebre se dirige a Be’eri

Cientos de israelíes rinden homenaje al rehén asesinado Yossi Sharabi mientras su cortejo fúnebre se dirige a Be’eri

Por M S
El exrehén Eli Sharabi participa en el cortejo fúnebre de su hermano Yossi Sharabi, quien fue asesinado durante su cautiverio tras ser secuestrado durante los ataques del 7 de octubre de 2023, en la ciudad central de Rishon Lezion, el 27 de octubre de 2025 (FADEL SENNA / AFP)

Itongadol.- Multitudes de israelíes honraron este lunes al rehén asesinado Yossi Sharabi mientras su cortejo fúnebre se desplazaba desde el centro de Israel hasta el kibutz (comuna agrícola) Be’eri.

El funeral comenzó en una sinagoga de Rishon Lezion, donde se reunieron los familiares, entre ellos Eli Sharabi, liberado del cautiverio de Hamás en enero.

La esposa e hija de Eli también fueron asesinadas por los terroristas durante la masacre del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

Yossi fue secuestrado en su casa en Be’eri junto al novio de su hija, Ofir Engel, y un vecino, Amit Shani, quienes fueron liberados en noviembre de 2023.

El cuerpo de Yossi fue entregado por Hamás este mes, en el marco del acuerdo de alto el fuego.

A lo largo de las rutas que se dirigen a Be’eri, la gente esperaba el convoy ondeando banderas israelíes y banderas amarillas que simbolizan a los rehenes.

Se espera que el presidente Isaac Herzog asista a la ceremonia y pronuncie el elogio fúnebre en honor a Sharabi.

