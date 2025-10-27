Inicio Tapa del Día Titulares del día en Israel

Titulares del día en Israel

Por M S
Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

YNET: El hermano de un e xrehén culpa a Ben-Gvir por la tortura en cautiverio: “Te quemarás en el infierno por lo que hiciste”.

The Jerusalem Post: El rehén de Gaza Yossi Sharabi será sepultado en el kibutz Be’eri

The Times of Israel: Dos años después del 7 de octubre, el ministro de Defensa declara el fin del estado de emergencia en el sur

Haaretz: “Pero nadie vino: heroísmo, angustia y abandono no contados en el kibutz Alumim el 7 de octubre”.

