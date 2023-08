Enfrentamientos entre tropas israelíes y palestinos en Jenín: un muerto

Itongadol.- Tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) realizaron un operativo en la mañana de este jueves en la localidad palestina de Yenín. En el marco de la operación se registró un intercambio de disparos.

According to a statement by the Ministry of Health, Mustafa al-Kastouni, 32, was killed after he was shot by Israeli gunfire in the head, chest and abdomen.

More: https://t.co/exIMAjw7Tl pic.twitter.com/PEhM62I6aU

— Wafa News Agency – English (@WAFANewsEnglish) August 17, 2023