El hijo del último Sha iraní en Israel: »Nuestras naciones pueden vivir en paz»

Itongadol.- Israel e Irán pueden tener un futuro próspero, afirmó Reza Pahlavi -hijo del depuesto Sha iraní- en su primera visita a Israel, el lunes por la noche, junto con su esposa Yakima.

«Estamos muy contentos de estar aquí y dedicados a trabajar por el futuro pacífico y próspero que merece la gente de nuestra región», tuiteó al aterrizar en el aeropuerto Ben Gurión, donde fue recibido por la ministra de Inteligencia de Israel, Gila Gamliel, que organizó la visita.

«De los hijos de Ciro a los hijos de Israel, construiremos este futuro juntos, en amistad», expresó Pahlavi.

Su viaje subraya el mensaje de unidad de Israel con el pueblo iraní, dado que ambas naciones mantienen una relación histórica que continuó con el Estado moderno y sólo se destruyó en 1979, durante la revolución islámica que expulsó del poder al padre de Pahlavi, Mohamed.

It is especially meaningful for me to be here on #YomHaShoah, Israel’s Holocaust Remembrance Day. Today, I join Holocaust survivors and their families at @yadvashem to help keep the memory of Holocaust victims alive. As author Elie Wiesel said, without memory there is no hope. https://t.co/XQ4H3mXqP6

— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) April 17, 2023