El embajador de Bahrein en los Estados Unidos saludó a la comunidad judía por la llegada de Pesaj

Itongadol/Agencia AJN.- En la víspera de la llegada de la Pascua judía, Bahrein, el reino árabe que normalizó su vínculo con Israel mediante la firma de los Acuerdos de Abraham junto a los Emiratos Árabes Unidos, saludó al mundo judío por la festividad. Recordando el origen común y deseando la unión entre los pueblos, el embajador bahreiní en los Estados Unidos envió un conmovedor mensaje en redes sociales.

«Las religiones abrahámicas -el judaísmo, el cristianismo y el islam- comparten un lazo. Son las organizaciones como las comunidades judías del Golfo las responsables del mantenimiento de estos lazos para nuestra sociedad. El trabajo que han hecho refleja como nuestra historia común, nuestros valores y nuestra fe se han preservado. En esta fecha sagrada para todos nosotros, con la llegada de la Pascua, de Pesaj y del Ramadán, necesitamos a nuestros pueblos unidos como dice nuestra historia y nuestras creencias», manifestó Abdulla bin Rashid bin Abdulla Al Khalifa.

As we prepare to celebrate #Passover as the collective Jewish communities in the Gulf, Bahrain's Ambassador to the United States @AbdullaRAK (@BahrainEmbDC) shares this important holiday greeting with us

CC: @hnonoo75 pic.twitter.com/7GBo6TKL2t

— Association of Gulf Jewish Communities (AGJC) (@gulfjewish) March 25, 2021