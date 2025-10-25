EE.UU. bloquea sanciones israelíes mientras Hamás retrasa la devolución de cuerpos de rehenes

Itongadol.- Estados Unidos está impidiendo que Israel imponga sanciones a Hamás o a la Franja de Gaza, mientras la organización terrorista retrasa la entrega de los cuerpos de rehenes asesinados, informó la cadena pública israelí Kan.

Según fuentes involucradas en las negociaciones, crece la frustración en Jerusalem debido a que Hamás no ha devuelto ningún cuerpo desde el martes, a pesar de que Israel sostiene que el grupo tiene la capacidad de hacerlo.

Informes iniciales indicaban que Hamás entregaría más cuerpos ayer, pero esas versiones resultaron falsas. No obstante, las fuentes señalaron que aún existe la esperanza de que la devolución se concrete en las próximas horas.

Las fuentes agregaron que la constante llegada de altos funcionarios estadounidenses a Israel es interpretada por Jerusalem como una señal para no adoptar medidas que puedan considerarse una amenaza para el cese del fuego. Además, Washington estaría presionando a Egipto y Qatar, mediadores del acuerdo, para que obliguen a Hamás a cumplir su compromiso de devolver a todos los rehenes.

El martes por la noche, Hamás entregó a Israel, a través de la Cruz Roja, dos ataúdes con los restos de Arie “Zalman” Zalmanowicz (85) y Tamir Adar (38), ambos residentes del kibutz Nir Oz.

Con esa entrega, el número de cuerpos aún retenidos en Gaza se redujo de 15 a 13. Al inicio del cese del fuego, el 10 de octubre, Hamás mantenía los cuerpos de 28 rehenes fallecidos dentro del enclave.

El grupo se había comprometido a devolver los restos en un plazo de 72 horas tras la retirada parcial de tropas israelíes, pero luego aseguró tener dificultades para localizar algunos cuerpos, alegando que necesitaba maquinaria pesada para recuperarlos.

La demora ha generado tensiones diplomáticas, ya que Israel considera que la falta de cumplimiento de Hamás pone en riesgo la continuidad del acuerdo, mientras Washington busca mantener la tregua vigente a toda costa.