Niño judío de 12 años fue brutalmente golpeado por compañeros de clase en Viena tras semanas de acoso antisemita

Itongadol.- Un niño judío de 12 años fue atacado por compañeros de escuela en Viena luego de haber sufrido semanas de acoso con insultos y amenazas antisemitas. El hecho ocurrió el viernes, cuando el menor regresaba a su casa y fue golpeado y pateado repetidamente por un compañero, al que luego se unió otro adolescente.

Según medios locales, el niño había tenido una discusión previa en la escuela con uno de sus agresores. La madre del menor presentó una denuncia policial ese mismo día a las 15:00. “Durante el ataque hubo amenazas claramente antisemitas. Uno de los agresores gritó: ‘Judío, si dices algo, le diré a todos que eres judío, y verás lo que te pasa’. Los adolescentes lo golpearon y patearon mientras estaba en el suelo”, relató la madre al medio oe24.

El niño confirmó al mismo medio que no era la primera vez que sufría ataques de ese tipo. Según el informe, la escuela tiene antecedentes de minimizar o encubrir agresiones antisemitas.

La madre contó además que a comienzos de mes una compañera intentó asfixiar a su hijo y empujarlo por las escaleras. “Le dejó heridas en el cuello y tuvo que usar un collar ortopédico durante varios días”, detalló.

El acoso también se trasladó a redes sociales. Una foto del niño fue publicada en TikTok sin su consentimiento y recibió comentarios con insultos sexualizados y amenazas. Además, algunos de los agresores lo chantajearon y lo presionaron para que hiciera pagos.

La familia denunció que las autoridades escolares y locales negaron durante demasiado tiempo la protección necesaria. “La situación ya se ha vuelto insostenible”, señaló la madre, quien ahora busca que su hijo sea transferido a otra escuela.