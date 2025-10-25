Terroristas de Hamás liberados por el acuerdo se hospedan en un hotel de lujo en El Cairo junto a turistas

Itongadol.- Más de 150 terroristas liberados como parte del reciente intercambio de prisioneros por rehenes incluido en el plan de paz para Gaza impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump disfrutan de una vida de lujo en hoteles cinco estrellas de Egipto, compartiendo instalaciones con turistas desprevenidos, según reveló una investigación del Daily Mail.

El medio británico rastreó a los 154 terroristas trasladados a Egipto en el hotel Renaissance Cairo Mirage City Hotel, de la cadena Marriott, en la capital egipcia. Los periodistas del Mail incluso pudieron reservar habitaciones en el establecimiento sin recibir advertencia alguna sobre la presencia de miembros de Hamas y del Estado Islámico (ISIS) hospedados allí. El periódico publicó fotografías en las que se observa a los liberados junto a turistas occidentales, algunos de ellos en traje de baño, y aseguró que varios “miraban con hostilidad” a las mujeres occidentales que disfrutaban de la piscina.

Los terroristas Ismail Hamdan y Samir Abu Nima

El hotel, cuyas tarifas comienzan en torno a 800 shekels por noche, cuenta con spa, gimnasio, restaurantes, piscina al aire libre y salón de belleza.

De acuerdo con la investigación, algunos de los liberados planean establecerse en Turquía, Qatar o Túnez, lo que expertos en seguridad consideraron un riesgo para la seguridad global.

El profesor Anthony Glees, emérito de la Universidad de Buckingham, advirtió al Mail:

“Estas personas son nuestros enemigos jurados. No podemos permitir que se reúnan; de lo contrario, estamos creando un ejército terrorista en el exilio, una especie de Hezbollah 2.0.”

Un exoficial de inteligencia israelí identificado como Guy C alertó que los liberados no enfrentan restricciones en esos países:

“Pueden moverse libremente, viajar a Europa —incluso al Reino Unido—, recibir donaciones de seguidores ingenuos y apoyo de manifestantes que ya simpatizan con ellos. Lo primero que harán en Turquía o Qatar será contactar a sus asociados en Gaza y Cisjordania para enviar dinero y reconstruir sus redes. Pronto volverán a formar células terroristas.”

Izz a-Din al-Hamamrah y Mahmoud Issa

Los reporteros observaron a varios de los liberados retirando grandes sumas de dinero en efectivo, que se presume provienen de la política de “pago por matar” de la Autoridad Palestina, que otorga hasta 33.000 dólares anuales a presos condenados por terrorismo. Según la organización Palestinian Media Watch, algunos habían acumulado montos de seis cifras en sus cuentas bancarias.

Entre los ocupantes del hotel se encuentra Mahmoud Issa, de 57 años, fundador de la Unidad 101 de las Brigadas Izz a-Din al-Qassam —el ala militar de Hamas—, especializada en secuestros. Viejo aliado del exlíder de Hamas Yahya Sinwar, Issa fue encarcelado por primera vez en 1993 y Hamas habría reclamado su liberación desde el acuerdo de 2011.

Otros identificados incluyen:

-Izz a-Din al-Hamamrah (47), reclutador de suicidas y planificador de secuestros.

-Samir Abu Nima (64), responsable del atentado con bomba en un autobús en 1983.

-Muhammad Zawahra (52), implicado en emboscadas.

-Ismail Hamdan (57), secuestrador.

-Yousuf Dawud (39), condenado por asesinato.

Desde la Oficina del Primer Ministro de Israel, David Mencer declaró:

“Estos hombres son terroristas, condenados por bombardear autobuses, asesinar estudiantes y secuestrar adolescentes.”

El Daily Mail también informó que Akram Abu Bakr, implicado en múltiples atentados con disparos y explosivos, celebró su boda en el hotel la semana pasada.

La presencia de estos terroristas en Egipto, viviendo en condiciones de lujo, ha generado indignación y preocupación en Israel y en países occidentales, que advierten sobre el riesgo de que los liberados reorganicen sus redes y retomen actividades extremistas bajo la apariencia de exiliados.