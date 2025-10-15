Diplomático europeo: la postergación del acuerdo sobre “el día después” en Gaza permitió a Hamás reorganizarse

Itongadol.- La decisión de Estados Unidos de priorizar la liberación de los rehenes antes que un acuerdo sobre la administración posguerra de Gaza ha dado a Hamás tiempo para reagruparse, advirtió un alto diplomático europeo en declaraciones a The Times of Israel.

El diplomático explicó que la decisión del gobierno de Donald Trump fue “comprensible” dada la urgencia humanitaria de liberar a los rehenes y la complejidad que implica definir nuevas estructuras de gobierno y seguridad que reemplacen a Hamás, además del proceso de desarme total exigido en el plan estadounidense.

Según la fuente, Washington optó por dividir el plan de 20 puntos del presidente Trump para poner fin a la guerra en dos etapas. La primera —ya implementada— incluyó un cese del fuego inicial, la retirada parcial de las Fuerzas de Defensa de Israel, la entrega de ayuda humanitaria posguerra y el intercambio de prisioneros y rehenes.

La segunda fase, aún en discusión, contempla el establecimiento de una nueva autoridad civil y de seguridad en la Franja, la reconstrucción y el desarme de Hamás. Sin embargo, los retrasos en estas negociaciones han permitido al grupo islamista recuperar terreno en el territorio.

“Hamás ha aprovechado este tiempo para reafirmar su control en la Franja, llevando a cabo ejecuciones sumarias de decenas de miembros de bandas rivales y de palestinos acusados de colaborar con Israel”, indicó el diplomático.

El funcionario europeo advirtió además que “Hamás sigue siendo la fuerza palestina más dominante en Gaza, y prácticamente no tiene competencia, porque aún no se ha presentado una alternativa viable”.