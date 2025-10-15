Los ex rehenes presentan problemas de nutrición graves, pero tratables

Itongadol.- La Dr. Michal Steinman, directora de Enfermería del Centro Médico Rabin (Beilinson), afirmó que los cinco rehenes liberados que reciben tratamiento en la Unidad de Rehenes Retornados del hospital, Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal, Alon Ohel, Eitan Mor y Avinatan Or, presentan problemas de nutrición graves, pero tratables.

“El cuerpo recuerda esos más de 700 días de cautiverio y hambre”, afirmó Steinman a The Times of Israel.

En febrero, cuando el hospital se preparaba para atender a nueve rehenes liberados —Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Naama Levy, Daniella Gilboa, Tal Shoham, Eliya Cohen, Omer Shem Tov y Omer Wenkert—, Steinman afirmó que el personal realizó una labor de investigación para comprender sus necesidades y ahora utiliza los mismos protocolos.

“En términos médicos, por ahora, no tenemos sorpresas”, destacó. “Los rehenes interactúan, sonríen. Vinieron con un gran impulso para sanar, recuperarse y rehabilitarse”.

Steinman destacó sentirse “muy optimista” sobre la recuperación de los rehenes.

“Va a ser un camino muy largo, con altibajos, pero creo que cada uno de ellos desarrolló técnicas de supervivencia muy especiales y cómo mantener su mente y alma protegidas”, agregó.

“Tomará tiempo”, dijo Steinman. “Pero estos cinco jóvenes increíbles vivirán sus vidas y tienen planes y sueños que compartir con el mundo. Son una verdadera inspiración”.