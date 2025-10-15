Hamás liberará al menos dos cuerpos de rehenes más esta noche

Itongadol/AJN.- Medios israelíes informaron que se espera que Hamás libere al menos dos cuerpos de rehenes fallecidos el miércoles por la noche.

Diversos informes contienen información contradictoria que oscila entre dos y cinco cuerpos.

Las negociaciones para la segunda fase del plan de paz entre Israel y Hamás del presidente estadounidense, Donald Trump, no han comenzado y no comenzarán hasta que todos los rehenes hayan sido devueltos, confirmaron varios funcionarios israelíes a The Jerusalem Post el miércoles.

Equipos profesionales en Egipto están discutiendo métodos para localizar a los 21 rehenes asesinados restantes, declararon los funcionarios.

“Hamás debe cumplir sus compromisos con los mediadores y devolver a todos nuestros rehenes como parte de la implementación de este acuerdo”, declaró un portavoz del gobierno israelíes en una conferencia de prensa.

“No cederemos en esto y no escatimaremos esfuerzos hasta que nuestros rehenes caídos regresen, hasta el último de ellos”, agregó.

Por su parte, Trump declaró: “El trabajo no ha terminado”, después de que Hamás violara el plazo de 72 horas establecido para el regreso de todos los rehenes, vivos y muertos, del cautiverio en Gaza en una publicación en redes sociales.

“¡La Fase Dos comienza AHORA MISMO!”, escribió, refiriéndose a la siguiente fase en la implementación de su plan de paz para Gaza.

Un diplomático israelí declaró al Post el jueves que, si bien la Fase Uno incluía el regreso de todos los rehenes, la Fase Dos generalmente busca desmilitarizar Gaza y establecer preliminarmente un gobierno palestino temporal.

La fecha límite venció el lunes, cuando los restos de 24 rehenes fallecidos aún se encontraban bajo custodia de Hamás. En respuesta a que Hamás incumpliera la fecha límite, Israel restringió el flujo de ayuda a la Franja de Gaza.

Desde el lunes, Hamás ha liberado los cuerpos de siete rehenes fallecidos y un cuerpo que, según afirmó, era de un rehén, pero que las Fuerzas de Defensa de Israel revelaron como el de un gazatí desconocido.