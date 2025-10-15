EEUU instó a Hamás a detener las ejecuciones contra civiles en Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- El comandante de las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente (CENTCOM), Brad Cooper, instó a Hamás a cesar de inmediato la violencia contra civiles palestinos, a quienes el grupo acusa de colaborar con Israel.

La declaración fue publicada apenas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara no tener ningún problema con la represión e incluso se refiriera a los objetivos como «pandillas muy malvadas».

«Instamos encarecidamente a Hamás a que suspenda de inmediato la violencia y los disparos contra civiles palestinos inocentes en Gaza, tanto en las zonas controladas por Hamás como en las protegidas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tras la Línea Amarilla», declaró el comandante del CENTCOM.

Ninguna de las decenas de ejecuciones llevadas a cabo en los últimos días ha tenido lugar en zonas de Gaza controladas por las FDI.

«Esta es una oportunidad histórica para la paz. Hamás debería aprovecharla desistiendo por completo, adhiriéndose estrictamente al plan de paz de 20 puntos del presidente Trump y desarmándose sin demora», declaró Cooper.

“Hemos transmitido nuestra preocupación a los mediadores que aceptaron colaborar con nosotros para garantizar la paz y proteger a los civiles inocentes de Gaza. Mantenemos un gran optimismo sobre el futuro de la paz en la región”, añadió.

Al comentar sobre las ejecuciones de ayer, Trump declaró a la prensa: “Para ser sincero, no me preocupó mucho. No hay problema. Son un par de bandas muy malas. No es diferente a lo que ocurre en otros países como Venezuela, que han enviado sus bandas a Estados Unidos”.