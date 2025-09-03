Después de que Julani diera su autorización, el OIEA encontró rastros de uranio

Itongadol/Agencia AJN.- La agencia concluyó en 2011 que el edificio era “probablemente” un reactor construido en secreto.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU informó en un reporte a los Estados miembros, el lunes, que encontró rastros de uranio en Siria durante su investigación sobre un edificio destruido por Israel en 2007, que la agencia ha creído durante mucho tiempo que podría haber sido un reactor nuclear no declarado.

El gobierno del derrocado presidente sirio Bashar al-Asad afirmó que el sitio de Deir ez-Zor, donde se encontraba el edificio, era una base militar convencional.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) llegó a la conclusión en 2011 de que el edificio era “probablemente” un reactor construido en secreto, algo que Damasco debía haber declarado.

El organismo ha intentado llegar a una conclusión definitiva desde entonces y, como parte de una campaña renovada el año pasado, logró tomar muestras ambientales de tres sitios anónimos “presuntamente vinculados funcionalmente” a Deir ez-Zor, según indica el informe confidencial.

El organismo encontró “un número significativo de partículas de uranio natural en las muestras tomadas en uno de los tres sitios. El análisis de estas partículas mostró que el uranio tenía origen antropogénico, es decir, fue producido mediante procesamiento químico”.

El término “natural” indica que el uranio no fue enriquecido. El informe no llegó a una conclusión sobre el significado de los rastros encontrados.

“Las autoridades sirias actuales señalaron que no tienen información que pueda explicar la presencia de esas partículas de uranio”, dice el informe, añadiendo que el gobierno encabezado por islamistas permitió al organismo un acceso adicional al sitio en cuestión en junio de este año para tomar más muestras ambientales.

El informe determinó que “tras la finalización de este proceso y la evaluación de los resultados, habrá una oportunidad para aclarar y resolver cuestiones de salvaguardias aún pendientes relacionadas con la actividad nuclear pasada de Siria y cerrar el asunto”.