¿La fobia hacia Israel golpea Turquía? Construyen refugios en todo el país por temor a amenazas regionales

Itongadol/Agencia AJN.- Turquía comenzó a construir refugios en todas las provincias tras la guerra entre Israel e Irán, por encargo de la Administración de Vivienda (TOKI) y con el apoyo de Erdoğan, para enfrentar amenazas regionales y desastres potenciales, incluidos los nucleares.

La sensación entre los habitantes de Israel, tras la derrota de los iraníes en la guerra de los 12 días, es que la atención hacia «el enemigo más grande y amenazante para la existencia del Estado de Israel» se ha desplazado hacia Turquía, que está intensificando sus relaciones con Israel.

Turquía observó con impotencia cómo Israel aplastaba a Irán sin oposición y comprendió que, si planea algún enfrentamiento militar con Israel, su preparación militar no cumple con los requisitos. Por ello, comenzó a mejorar su preparación para un posible conflicto con Israel, aunque todo lo que hace actualmente se presenta como medidas para enfrentar amenazas regionales, pero todos entienden a quién realmente se refiere.

Turquía comenzó a construir refugios en las 81 provincias, según reveló una fuente informada a Middle East Eye.

Según la fuente, el presidente Recep Tayyip Erdoğan aprobó el proyecto durante una reunión del gabinete el pasado junio.

La decisión se tomó en un período en el que Irán e Israel estaban en estado de guerra, cuando Israel realizó ataques aéreos en territorio iraní y Teherán respondió con el lanzamiento de misiles balísticos.

La Administración de Desarrollo de Vivienda de Turquía (TOKI) fue contratada para llevar a cabo las obras de construcción.

Un informe preparado el mes pasado por la Academia Nacional de Inteligencia de Turquía sobre la guerra de 12 días entre Israel e Irán recomendó establecer sistemas de alerta temprana y construir refugios bien equipados.

El informe también sugirió el uso de estaciones de metro subterráneas en grandes ciudades y la implementación de medidas para reducir las bajas humanas en caso de un conflicto regional.

Fuentes turcas prestaron especial atención a la amplia red de refugios en las grandes ciudades de Israel, que permitió a los civiles resguardarse durante los bombardeos.

El martes, la cadena turca NTV informó que el objetivo de la iniciativa es “crear zonas seguras donde se pueda proteger a los ciudadanos en caso de guerras o desastres potenciales”, incluidos los riesgos nucleares.

El canal señaló que actualmente Turquía carece de infraestructura de refugios adecuada, y que las instalaciones existentes no cumplen con los requisitos básicos.

El Ministerio de Planificación Urbana también estudió modelos internacionales, como los de Japón y Suiza, informó NTV, y agregó que las obras de construcción ya comenzaron en varias ciudades, incluida la capital, Ankara.

Cabe destacar que el “Reglamento de Refugios” de Turquía, publicado en 1987, obliga a construir refugios en edificios que superen cierto tamaño. Sin embargo, esta norma a menudo se ha descuidado en la práctica, y los refugios se usan con frecuencia como estacionamientos o almacenes.