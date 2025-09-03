Oficial ortodoxo de las FDI: «Es un privilegio ser un ejemplo de integración entre la Torá y el Ejército»

Itongadol/Agencia AJN.- El reclutamiento de soldados ortodoxos en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no es solo una solución de recursos humanos, es un proceso que conecta mundos, principios y aspiraciones.

El camino aún es largo y los rabinos esperan una «orden del Estado Mayor» que consolide los ajustes realizados para el sector en las unidades especializadas. Pero quienes ya han superado el obstáculo del reclutamiento, sirven en las FDI -incluso dirigen el entrenamiento de combatientes ortodoxos- y compartieron su experiencia desde adentro con Yedioth Ahronoth.

El capitán «Sh», comandante de la compañía de entrenamiento de los «paracaidistas ortodoxos», está entusiasmado con la llegada de nuevos reclutas.

«Los convierto en guerreros que me seguirán en la batalla. Los obligo a llegar a zonas peligrosas y conseguir las mejores misiones posibles», contó.

Para él es mucho más que un simple entrenamiento: es un proceso que conecta a los soldados con sus valores mientras se preparan para misiones militares desafiantes.

«La compañía ortodoxa luchó en todos los sectores: el 7 de Octubre, Gaza, el Líbano, Siria y ahora Judea y Samaria. Siento un verdadero sentido de misión al entrenar a la compañía durante este período», dijo con orgullo.

El capitán Shlomo Cohen, comandante de la Compañía de Entrenamiento Jetz en el Centro de Entrenamiento de Paracaidistas, quien proviene de una yeshivá (instituto de formación rabínica) de Jabad, también es un claro ejemplo de conexión entre la Torá y el Ejército: se alistó en agosto de 2020, realizó entrenamientos básico y avanzado durante ocho meses e inmediatamente después un curso de comandante de compañía de cuatro meses. Posteriormente, sirvió como sargento en la Compañía Jetz durante unos cuatro meses, realizó un curso de oficial de ocho meses y regresó a la compañía como comandante de pelotón durante aproximadamente un año y medio, principalmente durante los combates.

Durante los combates en Gaza, intercambiaba funciones con el mayor Gal Shabat, quien cayó en Gaza, y ocupó su puesto como comandante de compañía durante aproximadamente un mes, hasta que partió para realizar un curso de comandante de compañía de cuatro meses. Actualmente es el comandante de la Compañía Jetz.

Durante los combates, participó en las primeras maniobras en la Franja de Gaza, Ciudad de Gaza, Shajaiyah y Khan Yunis, además de otras maniobras en esas zonas. Su historia ilustra el importante papel de los soldados ortodoxos tanto en el campo de batalla como en el desempeño de altos cargos dentro de las FDI.

El capitán «I», comandante de Entrenamiento en el batallón Netzach Yehuda, creció en el barrio de Romema, en Jerusalem, en un hogar lituano ortodoxo. Considera el alistamiento como parte de un proceso educativo que también incluye una misión personal.

«Crecí en un hogar ortodoxo y mi decisión de alistarme surgió del deseo de formar parte del sistema que protege al pueblo judío. Creo que si nos dirigimos a la sociedad ortodoxa de manera correcta, comprenderán la importancia y se alistarán», explicó.

Para él, el Ejército no es solo un lugar de servicio obligatorio, sino también una oportunidad para demostrar que diferentes sectores de la sociedad pueden unirse bajo valores comunes: «Es un privilegio ser un ejemplo de integración entre la Torá y el Ejército».

La conexión entre la Torá y el Ejército es evidente en cada detalle del servicio de los soldados ortodoxos. En el batallón Netzach Yehuda, por ejemplo, no solo combaten, sino que también dictan clases de Torá en los puestos.

«Esto forma parte del significado del servicio aquí: no renunciar a nuestros valores, sino integrarlos a la misión nacional», afirmó «I».

También en la compañía Tomer de Givati el capitán «A» habló de la especial adaptación de las FDI a las necesidades de los soldados ortodoxos.

«Nos estamos preparando para reclutar otra oleada de soldados ortodoxos. Las fechas se ajustan a ellos, el rabino de la brigada participa y los comandantes reciben entrenamiento especializado», añadió.

«A» no lo ve como un desafío, sino como una ventaja: «Hay un gran poder en esto: es una fuerte conexión entre los mundos de la Torá y el Ejército».

Los soldados ortodoxos no solo se están integrando al servicio militar, sino que lo conectan con sus valores religiosos.

«No solo son combatientes, sino también transmisores de la Torá en el campo de batalla. Su servicio no solo contribuye a las FDI, sino que también sirve como un ejemplo de los valores de dedicación y determinación que provienen del sector ortodoxo», dijo «A».

«Los dos últimos días, los días del reclutamiento de ortodoxos, son un símbolo del fortalecimiento de esa combinación entre la Torá y el Ejército. El servicio de los soldados ortodoxos no solo fortalece a las FDI, sino que también conecta a la sociedad israelí. Los reclutas comprenden que están haciendo algo innovador. Al alistarse, no solo son combatientes, sino un ejemplo para todo el público de que es posible ser un soldado ortodoxo y combinar la Torá con el Ejército», resumió.

Ioel Elnatan, graduado de yeshivot y escuelas de enseñanza de la Torá ortodoxas, quien inicialmente se alistó en la rama ortodoxa de la Fuerza Aérea y luego se pasó a la brigada Hasmoneos, comentó: «Como muchos otros, en aquel Shabat Negro (del 7 de Octubre) me di cuenta de que tenía que participar y alistarme en las FDI. Busqué un puesto -dentro de un marco ortodoxo, por supuesto- donde pudiera contribuir y también practicar mis habilidades fotográficas. Así fue como conocí a Eli, de la administración ortodoxa, quien aceptó reclutarme para el puesto de camarógrafo que documentaría a las unidades ortodoxas de las FDI».

«En el Centro de Reclutamiento conocí a Yechiel Weiss, un jasídico de Gur que se había alistado en la Fuerza Aérea. Continuó conmigo durante el entrenamiento básico en Julis, en el Centro de Reclutamiento y durante todo el entrenamiento básico. Yechiel no dejó de tratar de convencerme para que siguiera con él en la Fuerza Aérea. ‘Allí aportarás más’, me decía, y como me alisté con un deseo genuino de contribuir, acepté. Fue una de las decisiones más acertadas de mi vida», aseguró .

«Recibí entrenamiento y durante casi un año pude entrenar con aviones, utilizarlos en misiones defensivas y atacar a nuestro enemigo incluso a larga distancia. Después de un año en la Fuerza Aérea, solicité el traslado a Infantería y, con la ayuda de algunas personas, me transfirieron a la brigada Hasmoneos. En los próximos días me enteraré cuál y cómo será mi rol, pero ya puedo decir que siento que he regresado a la yeshivá», continuó Ioel.