Un equipo secreto frena el financiamiento de organizaciones terroristas por unos 400 millones de dólares

Itongadol/Agencia AJN.- En julio pasado, un clérigo gazatí que tiene un millón de seguidores en TikTok lanzó una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe, una plataforma estadounidense de financiación colectiva. El objetivo aparente: recaudar 500.000 euros «para necesidades humanitarias y ayuda a los ciudadanos de Gaza».

Un equipo secreto intentó descubrir sus verdaderos objetivos y rápidamente rastreó sus conexiones con un clérigo llamado Al-Sharif, miembro del Foro de Predicadores Palestinos, afiliado a la organización terrorista palestina Hamás.

Mediante un programa de reconocimiento facial, el equipo encontró imágenes en Internet que mostraban al reclutador llamando a los jóvenes gazatíes a convertirse en «soldados del próximo 7 de Octubre».

Un archivo con pruebas fue transferido a un contacto en GoFundMe. Como resultado de ello, la campaña de recaudación de fondos fue paralizada en 36 horas.

La semana pasada, el equipo también logró desmantelar otra campaña que buscaba recaudar más de un millón de dólares en GoFundMe para organizaciones terroristas con el pretexto de ayudar a los niños de Gaza.

Detrás de la campaña se encontraba una organización llamada Ibrahim Ayash, creada por los fundadores de la organización Gaza Now, cuyas actividades fueron bloqueadas por el gobierno estadounidense por sospechas de financiación del terrorismo.

«Simplemente continuó con un nombre diferente, con los mismos directivos y de la misma manera», afirmó una miembro de alto rango del equipo.

«Cada vez que lanzan una campaña, los denunciamos de inmediato. Desactivamos varias de sus campañas hasta que su líder escribió en redes sociales: ‘Los sionistas han desmantelado mi campaña una vez más’. Esto es importante para nosotros y seguiremos haciéndolo», añadió.

Este equipo secreto no pertenece a una autoridad estatal, sino que está compuesto principalmente por voluntarios que trabajan para ayudar a Israel y otros países a localizar y bloquear las vías de financiamiento de organizaciones terroristas de todo el mundo.

Forma parte de una organización fundada después del 7 de Octubre por emprendedores del sector bancario y de tecnologías financieras y que está dirigida por una importante exasesora legal.

Hasta la fecha, la información de la organización ha ayudado a desmantelar más de 700 campañas de recaudación de fondos para organizaciones terroristas, por un total aproximado de 400 millones de dólares, y se estima que la información que les han transmitido a las autoridades policiales vale cientos de millones más.

Pero a pesar de sus logros, prefieren no ser expuestos. «Sabemos que nos buscan. Nos mantenemos tras bambalinas para continuar con el trabajo sin ponernos en peligro, ni a nuestros voluntarios», afirmó «A», una miembro de alto rango de la asociación.

«Esto comenzó enfocado en Hamás el 7 de Octubre, pero a medida que avanzamos en el tiempo y la investigación, nos topamos con otros grupos terroristas, como Hezbollah, Irán, Al-Qaeda e ISIS. Los estamos vinculando con organizaciones que parecen muy inocentes, pero llevan años construyendo extensas redes de conexiones en todo tipo de países y, al final, intentan usar el dinero a través de canales occidentales», contó «A».

«Comenzamos nuestras actividades en los Estados Unidos, pero desde entonces hemos recorrido un largo camino y hemos visitado muchos países, desde Europa, pasando por Canadá, hasta Australia, donde hemos descubierto numerosos canales de financiación del terrorismo. Este no es solo un problema israelí: grupos antisemitas han establecido extensas redes, asociaciones y numerosas empresas fantasma que abarcan países y continentes. Nuestro trabajo recién comienza», agregó.

La recaudación de fondos para organizaciones terroristas se ha convertido desde hace tiempo en una «industria» que opera de diversas maneras: desde transferencias a través de hawalas (un método tradicional de transferencia de dinero a través de intermediarios, común principalmente en países del sur de Asia, África y Medio Oriente), pasando por campañas en plataformas de financiación colectiva, hasta campañas en redes sociales, Instagram, TikTok, etc.

Según la Autoridad para la Prohibición del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de Israel, una cuarta parte de los delitos de blanqueo de capitales identificados desde el inicio de la Guerra de Gaza están relacionada con la financiación de organizaciones terroristas.

La Autoridad, el Foro Nacional para la Lucha contra el Terrorismo Económico del Ministerio de Defensa, el Shin Bet, la Inteligencia Militar y otras agencias de inteligencia y seguridad israelíes trabajan para localizar a los financistas y limitar su actividad, al igual que muchos otros países.

«Las fuerzas del orden están haciendo un excelente trabajo y tienen acceso a material de inteligencia clasificado que no tenemos. Los bancos, que se supone que detectan actividades económicas sospechosas, también operan sobre el terreno. Pero los sistemas tecnológicos y humanos existentes en los bancos no son lo suficientemente competentes como para rastrear todo el dinero y todas las formas de financiación del terrorismo», dijo «A».

“A veces se trata de atar los cabos de varias organizaciones sin fines de lucro que operan con cuentas completamente legales y tienen objetivos muy humanitarios a favor de niños que pasan hambre, la rehabilitación de hospitales, huérfanos, etc. Están constituidas en los Estados Unidos de forma completamente legal y a veces el banco solo verá una organización sin fines de lucro que transfiere 5.000 dólares de un lado a otro a lo largo de un mes. Pero si atan cabos entre diez organizaciones sin fines de lucro, verán que todas pertenecen a la misma persona, que es primo de (el ya eliminado líder terrorista de Hamás Yahya) Sinwar”, reveló.

«Desde el 7 de Octubre, la actividad de la otra parte ha cobrado mucha relevancia. Están mucho más orgullosos de su recaudación y uso de fondos. Tienen mucho menos miedo y, por lo tanto, también están mucho más dispuestos a compartir información, y un analista experto puede extraer mucho de ella. Su mayor confianza, e incluso su arrogancia, los lleva a revelar cosas que no querrían que sean descubiertas», añadió «A».