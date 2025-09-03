La Policía de Israel arrestó a 13 manifestantes a favor del acuerdo de rehenes que se atrincheraron en el techo de la Biblioteca Nacional

Itongadol.- La Policía de Israel anunció este miércoles que arrestó a 13 manifestantes a favor de un acuerdo de rehenes que se atrincheraron esta mañana en el techo de la Biblioteca Nacional en Jerusalem.

Los manifestantes subieron al techo y se negaron a abandonar el lugar, colgando enormes carteles desde el edificio —ubicado frente a la Knesset, el Parlamento israelí— en las que denunciaban al primer ministro Netanyahu.

Además, según la policía, los manifestantes encendieron una bomba de humo desde el techo de la biblioteca. Como consecuencia, los agentes les pidieron desde el suelo en reiteradas ocasiones que bajaran.

Las imágenes muestran a un grupo de policías que también subieron al techo de la biblioteca, ofreciendo botellas de agua a los manifestantes mientras intentaban convencerlos de que descendieran por las escaleras.

Finalmente, cuando accedieron, los 13 fueron detenidos y trasladados a la comisaría más cercana.

En las últimas semanas, el movimiento de protesta pro acuerdo de rehenes intensificó sus acciones, buscando presionar al gobierno liderado por Netanyahu para que avance en las negociaciones con la organización terrorista palestina Hamás.

En ese sentido, los familiares de los rehenes que permanecen cautivos en la Franja de Gaza encabezaron muchas de estas manifestaciones, sosteniendo que la falta de un acuerdo prolonga innecesariamente el sufrimiento de los secuestrados y de sus familiares.

Este tipo de acciones disruptivas, como la ocupación de edificios públicos, se convirtieron en una táctica recurrente por parte de los manifestantes pro acuerdo, con el objetivo para mantener el tema en agenda.

La policía, por su parte, fue acusada en múltiples ocasiones de responder con creciente dureza a este tipo de protestas, en medio de un clima político cada vez más polarizado en el Estado judío.

Asimismo, mientras los simpatizantes del gobierno consideran que estas acciones ponen en riesgo la seguridad pública, organizaciones de derechos civiles aseguran que se trata de una forma legítima de protesta en un momento crítico.

El episodio en la Biblioteca Nacional, por su cercanía a la Knesset, le suma un componente simbólico al enfrentamiento entre manifestantes y autoridades.