Itongadol.- El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, aseveró este viernes que el Estado judío debería mantener a los activistas de la flotilla detenidos en la cárcel durante varios meses, en lugar de deportarlos de vuelta a sus países de origen.

Ben Gvir, que lidera el partido ultranacionalista de derecha Otzma Yehudit, aseguró en un video que el primer ministro Benjamín Netanyahu está cometiendo un “error” al deportarlos.

“Creo que deben quedarse aquí unos meses en una prisión israelí, para que se acostumbren al olor del ala terrorista”, expresó el ministro.

Además, Ben Gvir sostuvo que Netanyahu no puede seguir enviándolos de vuelta a sus países, “porque eso hace que vuelvan una y otra y otra vez”.

Las declaraciones del ministro de Seguridad Nacional se producen 48 horas después de que la Marina israelí detuviera a más 470 activistas que se encontraban a bordo de las 42 embarcaciones que formaron la Flotilla Global Sumud.

Previamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí informó que cuatro de los activistas ya habían sido deportados, mientras que el resto se encuentra en trámites de deportación.

Ben Gvir advirtió que Netanyahu comete un ‘‘error’’ al deportar a los activistas de la flotilla, afirmando que deben ir ‘‘a una cárcel israelí’’



Ver más: https://t.co/EBJxeaLgmJ@GazaFFlotilla #GlobalSumudFlotilla #GlobalSumudFilotilla #GlobalSumudFlottilla #FlotillaGlobalSumud… pic.twitter.com/JlqGx8E3wC — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) October 3, 2025

La Flotilla Global Sumud es la más reciente de varias iniciativas internacionales que, desde 2010, intentaron llegar por mar a Gaza para desafiar el bloqueo marítimo impuesto por Israel en 2007, tras la toma de la Franja por parte de Hamás.

En la mayoría de los casos, las embarcaciones fueron interceptadas por la Marina israelí y sus tripulantes detenidos temporalmente o deportados.

El bloqueo israelí a la Gaza, respaldado en parte por Egipto en su frontera terrestre, busca impedir el ingreso de armas y materiales considerados de uso militar al enclave costero palestino, gobernado por la organización terrorista palestina Hamás.

Tanto las Naciones Unidas como diversas organizaciones humanitarias criticaron la medida del Estado judío en múltiples ocasiones, advirtiendo de las consecuencias del bloque sobre la población civil.

Israel, por su parte, argumenta que se trata de una medida necesaria por motivos de seguridad.