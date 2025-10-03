La Corte Suprema de los Países Bajos ordenó al gobierno revisar el freno al suministro de piezas de F-35 a Israel

Itongadol.- El máximo tribunal de los Países Bajos ordenó este viernes al gobierno reevaluar la licencia, actualmente suspendida, para exportar piezas de los cazas F-35 a Israel, en respuesta a las preocupaciones de que pudieran ser utilizadas en violaciones del derecho internacional.

Además, la Corte Suprema señaló que la suspensión de exportaciones se mantiene mientras el gobierno vuelve a examinar la licencia.

El vicepresidente del tribunal, Martijn Polak, indicó que el gobierno tiene ahora seis semanas para realizar esa reevaluación.

En su fallo, la Corte Suprema sostuvo que un tribunal de apelaciones en La Haya se excedió en su autoridad cuando prohibió el envío de piezas de F-35 al Estado judío en febrero de 2024, citando el riesgo de que pudieran usarse en violaciones del derecho internacional. Esa sentencia llevó al gobierno a suspender las exportaciones.

La orden se produce mientras Israel continúa con su devastadora ofensiva contra Hamás en la Franja de Gaza, desatada tras la masacre del grupo terrorista el 7 de octubre de 2023, y en un momento de inestabilidad política en los Países Bajos, con elecciones nacionales previstas para el 29 de octubre y un gobierno en funciones.

El caso fue presentado a finales de 2023 por tres organizaciones de derechos humanos neerlandesas que argumentaron que transferir piezas de los F-35 convierte a los Países Bajos en cómplices de posibles crímenes de guerra cometidos por Israel en su guerra contra Hamás.

Jerusalem, por su parte, negó de manera categórica haber cometido crímenes de guerra, afirmando que su operación busca eliminar a la organización terrorista palestina y liberar a los rehenes secuestrados el 7 de octubre.

Inicialmente, un tribunal de distrito en La Haya rechazó imponer la prohibición, pero en febrero de 2024 un panel de apelaciones ordenó al gobierno detener los envíos, argumentando un riesgo claro de violaciones del derecho internacional.

En respuesta, el gobierno apeló ante la Corte Suprema alegando que la política exterior corresponde al Ejecutivo y no a los tribunales.

“La Corte de Apelación no tenía derecho a realizar su propia evaluación de si existe un riesgo claro de violaciones graves del derecho internacional humanitario”, expresó la Corte Suprema en un resumen escrito de su fallo.

Los Países Bajos albergan uno de los tres depósitos regionales de piezas de F-35 propiedad de Estados Unidos. Los abogados del gobierno sostienen que una prohibición en territorio neerlandés sería en la práctica inútil, ya que Estados Unidos podría entregar igualmente las piezas.