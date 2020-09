Bahrein establecerá relaciones diplomáticas con Israel y firmará la paz

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que Bahrein ha acordado establecer relaciones diplomáticas plenas con Israel, convirtiéndose en el segundo país del Golfo en hacerlo en menos de un mes. «¡Otro avance HISTÓRICO hoy! Nuestros dos GRANDES amigos Israel y el Reino de Bahrein firmarán un acuerdo de paz – el segundo país árabe en hacer la paz con Israel en 30 días!,» twitteó el mandatario estadounidense.

Una declaración conjunta publicada por la Casa Blanca dijo que el Rey de Bahrein, Hamad bin Salman al-Khalifa, habló antes ese mismo día con el primer ministro Benjamín Netanyahu «y acordó el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas entre Israel y el Reino de Bahrein».

La noticia llegó poco después del comienzo del «shabat» en Israel, pero Netanyahu emitió una declaración preparada saludando el acuerdo. «Ciudadanos de Israel, me complace informarles que esta noche llegaremos a otro acuerdo de paz con otro país árabe, Bahrein», dijo Netanyahu. «Esto sigue al histórico acuerdo de paz con los Emiratos Árabes Unidos. Nos llevó 26 años pasar del segundo acuerdo de paz con un estado árabe al tercer acuerdo de paz, y nos llevó solo 29 días llegar al acuerdo de paz entre el tercer estado árabe y el cuarto estado árabe, y habrá más».

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2020