Abu Mazen: «Jerusalem no está en venta»

Itongadol.- El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, Abu Mazen, reaccionó inmediatamente que Trump terminó su exposición del plan de paz en la Casa Blanca: “Me dirijo a todos los palestinos en Cisjordania, Gaza y Jerusalem para que rechacen el plan de la vergüenza que no se cumplirá. Quiero decirle a Trump y a Netanyahu que Jerusalem no está en venta”. “Oímos al presidente Trump y a Netanyahu hablar sobre el plan de la vergüenza, escuchamos que la Jerusalem unida pertenece a Israel, y nosotros decimos mil veces NO a este tratado. El Plan del Siglo es el resultado final de la Declaración de Balfour y Estados Unidos comienza ahora a aplicarla”, continuó Abu Mazen.

“Como el pueblo del Líbano salió a la calle durante 100 días, también el pueblo palestino saldrá a las calles, ese es nuestro camino para luchar contra este tratado. Nosotros queremos que todo sea por medio de negociaciones basadas en acuerdos internacionales, queremos negociaciones sin el intermedio de los Estados Unidos. La unidad del pueblo palestino vencerá ante cualquier trama contra los palestinos. Este plan es un plan que lo conduce Israel. El congreso americano tomó decisiones contra los asentamientos, hay gente en Estados Unidos, algunos de ellos judíos que rechazan este plan”, finalizó Abu Mazen.

El secretario general de la Yihad Islámica dijo: “Este tratado no sólo es maligno contra el pueblo palestino, sino también cotra el mundo árabe y los musulmanes. Representa un desafío grande a la nación musulmana. Hay que prepararse para una lucha violenta y armada contra la intimidación americana e israelí”. También llamó a todas las fuerzas palestinas a unirse en esta lucha.

Hamás también reaccionó diciendo que todo esto es una estupidez, y seguirá luchando contra la agresivididad de Estados Unidos e Israel. “Jerusalem será siempre la capital del pueblo palestino”, aseguró.

El rey de Arabia Saudita llamó a Abu Mazen y le dijo que la posición saudita con respecto al pueblo palestino no cambió, todos los árabes estamos con ustedes. “Hay que buscar la manera de comenzar una negociación para encontrar una solución permanente que resuelva el problema del pueblo palestino”, dijo el rey Salman Ben Abed El Aziz.

El ministerio del exterior de Egipto llamó a Israel y a los palestinos a estudiar el plan y abrir un conducto que los lleve a negociar bajo la dirección de los Estados Unidos. El ministro del exterior de Turquía dijo que el plan de Trump mata la solución de los dos estados y roba tierras a los palestinos.

El secretario general de la Liga Arabe, Ahmed Aboul-Gheit, dijo hoy que imponer soluciones al conflicto palestino-israelí no tendrá éxito. El jefe de la Liga Arabe dijo que el plan de paz de Estados Unidos para Medio Oriente será discutido en la próxima reunión ministerial de emergencia del consejo de la Liga Arabe de manera que se garanticen los intereses árabes y palestinos.

Aboul-Gheit afirmó que la negociación entre palestinos e israelíes es la única manera de lograr un acuerdo de paz real, serio y equilibrado.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, comunicó que su organismo apoya cualquier negociación que se haga sobre la base de los límites territoriales de 1967.